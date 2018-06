Contrôle des produits alimentaires

Saisie de plus de 13 tonnes de produits impropres à la consommation

Plus de 13 tonnes de produits alimentaires impropres à la consommation ont été saisies à travers les différents locaux et centres commerciaux durant les vingt premiers jours du mois de Ramadhan par les agents de contrôle et de répression des fraudes à la direction du commerce d’Alger, a affirmé, jeudi, Dehar Layachi.

«Dans le cadre des opérations de contrôle de la qualité et de répression des fraudes menées par les agents de la direction du commerce de la wilaya d’Alger, près de 13,5 tonnes de produits alimentaires ont été saisies», a déclaré à l’APS le représentant de la direction du commerce d’Alger, précisant que «cette quantité est constituée principalement de viandes rouges et blanches impropres à la consommation, outre une quantité de viande blanche sans traçabilité». Les actions de contrôle de la qualité et de la répression des fraudes se sont soldées par l’établissement de 4 379 procès-verbaux de poursuites judiciaires à l’encontre des contrevenants, a-t-il indiqué, soulignant que 13 713 interventions de contrôle ont été opérées dans des locaux de vente de détail et de gros, ainsi qu’au niveau des unités de production. Le même responsable a fait état de 181 propositions de fermeture pour infractions aux lois régissant l’activité commerciale. La valeur des marchandises non facturées exposées à la vente à travers les différents espaces commerciaux à Alger a dépassé les 75 millions de dinars, au cours des 20 premiers jours du mois de Ramadhan, tandis que la valeur financière forfaitaire des saisies susmentionnées (13,5 tonnes de produits alimentaires) est de plus de 3 millions de dinars. Plus de cinq tonnes de produits impropres à la consommation, principalement des viandes rouges et blanches, ont été saisies au cours des 10 premiers jours du mois de Ramadhan à travers divers espaces commerciaux à Alger. Pour rappel, la direction du commerce de la wilaya d’Alger a mobilisé, à l’occasion du mois de Ramadhan, 332 brigades de contrôle de la qualité et de répression des fraudes à travers l’ensemble des marchés de proximité et grandes surfaces de la capitale dans le cadre de la protection du consommateur et l’organisation et la régulation du marché.

A./ K. S.