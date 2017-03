Arrestation de plus de 40 individus

Saisie de comprimés psychotropes

Réagissez

Plus de 40 individus mis en cause dans des affaires de trafic de psychotropes, de cigarettes et de tabac contrefaits ont été arrêtés par les éléments de la Sûreté nationale à travers Alger, Constantine et Sétif, qui ont saisi plus de 4000 comprimés psychotropes, 67 000 cartouches de cigarettes et plus de 15 000 sachets de tabac à chiquer contrefait, a indiqué un communiqué de la Direction générale de la Sûreté nationale.