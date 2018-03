Réagissez

A la rue Hassiba Ben Bouali, nombre de balcons vétustes risquent de s’effondrer sur les passants. Cette menace s’aggrave de jour en jour du fait des intempéries qui n’arrangent en rien la situation.

En dépassant la gare ferroviaire d’une cinquantaine de mètres, un linteau en béton large d’au moins un mètre et demi et long d’une vingtaine de mètres s’effrite à vue d’œil. Une bonne partie est déjà tombée et le reste risque de céder à n’importe quel moment. «Certains balcons doivent êtres réparés en priorité, car ils menacent de tomber», confie un habitant de la rue.

Et d’ajouter : «Pas plus tard que la semaine passée, un bloc de plusieurs kilos est tombé sur le trottoir. Fort heureusement, il n’y avait pas de passants à ce moment-là. Imaginez un instant que ce bloc de béton soit tombé sur un écolier. Il faut que les balcons les plus vétustes soient pris en charge rapidement, car le danger n’attend pas.»