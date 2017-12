Rue Hassiba Ben Bouali : Fuite d’eau

Réagissez

Une fuite d’eau persiste depuis plusieurs jours au niveau du 112, rue Hassiba Ben Bouali (Belouizdad). Des flots d’eau coulent continuellement sur le trottoir et se déversent dans l’avaloir tout proche. Les riverains s’indignent de l’inaction des agents de la Société des eaux et de l’assainissement d’Alger (Seaal), malgré les appels incessants adressés au centre d’appel téléphonique opérationnel (CATO, 1594). En plus du coût de la perte de cette ressource, les citoyens appréhendent les dangers de cette fuite. «Les risques de MTH (maladies à transmission hydrique) pèsent sur les abonnés de Seaal, d’autant plus qu’à cet endroit du quartier de Belouizdad, les réseaux d’assainissement des locaux fermés n’ont pas été réparés», signale un résidant. La problématique des fuites d’eau se posent avec acuité depuis plusieurs mois dans des quartiers populaires de la capitale. Si le gestionnaire de l’eau a fait un effort en réparant, au début de son installation en mars 2006, en réparant les nombreuses fuites signalées dans les quartiers, il est regrettable de constater que ce n’est visiblement plus le cas depuis quelque temps. Pourtant la société a annoncé, en début d’année, avoir mis en place une technique innovante de modulation de pression. Mais force est de constater que les agents du gestionnaire public de l’eau ne daignent malheureusement pas se déplacer et laissent ainsi se perdre une ressource précieuse.