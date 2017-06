Réagissez

La wilaya d’Alger, qui a engagé des travaux de réhabilitation de certains axes routiers, même secondaires, ne s’est pas intéressée à d’autres, pourtant très fréquentés, particulièrement le jour.

Cabossée, traversée par de nombreux nids-de- poule, la rue de la Glacière, qui fait la jonction entre la cité Asila, dans la commune d’El Magharia, et l’entrée du quartier, la Glacière qui a donné son nom à cet axe, est abandonnée depuis plusieurs années. Les automobilistes et les nombreux piétons des quartiers limitrophes, qui la fréquentent de jour comme de nuit, sont indignés par cette situation qui ne fait que trop durer.

Malgré les doléances incessantes des citoyens, cet axe routier n’a guère bénéficié d’un quelconque projet de revêtement, alors que les quartiers de la commune voisine de Hussein Dey sont pris en charge continuellement, après des travaux, comme ceux engagés sur le réseau d’assainissement par la Seaal.

Les habitués de cette rue en appellent à l’intervention du wali et de la direction des travaux publics pour prendre en charge cet axe routier, et ainsi permettre aux automobilistes de préserver leurs véhicules. La wilaya d’Alger a bénéficié pour la seule année 2015 d’un important programme de revêtement et d’aménagement des routes et voies urbaines.

Une enveloppe financière de plus 4 milliards de dinars a été dégagée pour la réfection de 183 km. Plusieurs communes étaient concernées. Des travaux ont été également entamés ces derniers mois. Les citoyens de cette partie de la ville réclament une prise en charge de ce tronçon.