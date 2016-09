Rouiba : Le commerce informel gagne du terrain

Réagissez

L’informel ne cesse de gagner du terrain au centre-ville de Rouiba.

Les commerçants, profitant du laisser-aller des autorités, déploient leurs étals quotidiennement sur des voies automobiles sans qu’ils soient inquiétés. Des vêtements, des fruits et légumes, des articles scolaires et bien d’autres marchandises sont proposés à la vente. Comble du ridicule, cet espace anarchique longe deux marchés couverts et légaux d’habillement et de fruits et légumes. En d’autres termes, rien ne justifie la présence de ces vendeurs informels, d’autant que les citoyens disposent d’espaces appropriés pour faire leurs achats.

Pis encore, la présence des commerçants informels importune sérieusement les automobilistes, qui éprouvent toutes les peines du monde à passer. Comme elle suscite l’ire des habitants des cités limitrophes, qui assistent impuissants à l’anarchie qui règne dans leurs quartiers. Selon des résidants, le nombre de vendeurs ne cesse d’augmenter et le marché est en train de s’étendre sur la voie menant vers la station urbaine. Raison pour laquelle les autorités publiques se doivent d’intervenir dans les meilleurs délais et mettre de l’ordre. Ce marché, faut-il le rappeler, a été à plusieurs reprises éradiqué, mais ne tarde pas, à chaque fois, à renaître de ses cendres.