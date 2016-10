Réagissez

La commune de Tassala El Merdja connaît une certaine dynamique dans le domaine de l’aménagement des espaces urbains. Plusieurs projets ont été réalisés, nous assure-t-on au niveau de l’APC.

«Nous avons atteint un taux d’avancement très important. Ce dernier avoisine les 80 %», affirme un élu de l’assemblée. Il est question dans le cadre de ce programme de refaire les trottoirs et le revêtement en bitume des routes, à partir de la RN 36 vers Douera, de la RN 67 vers Koléa et de la RN 1 vers Boufarik. Ces aménagements consistent également à renforcer l’éclairage public. «Nous avons réalisé plus de 10 kilomètres d’éclairage, et ce, dans plusieurs quartiers et lotissement de la commune», souligne-t-il.

En matière d’équipement public, la commune de Tassala El Merdja connaît une réelle effervescence. «L’APC a connu une période de stagnation à partir de l’année 2007, due au blocage de l’assemblée. Actuellement le développement local reprend dans tous les domaines», confie le même élu.