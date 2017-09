Rentrée sociale et scolaire : Une série de mesures sécuritaires

Réagissez

Le groupement territorial de la Gendarmerie nationale de la wilaya d’Alger a mis en place, à l’occasion de la rentrée sociale 2017-2018, une série de mesures sécuritaires pour garantir la sécurité et la quiétude des citoyens, a indiqué mardi un communiqué de ce corps constitué.

Dans ce cadre, un plan spécial a été mis en place, qui prévoit notamment le renforcement des patrouilles déployées au niveau des autoroutes et des axes principaux et secondaires en vue de «faciliter la circulation routière», indique la même source. Des patrouilles pédestres et mobiles seront également déployées près des établissements éducatifs (écoles primaires, lycées, centres de formation professionnelle et instituts), outre la mise en place de points de contrôle au niveau des routes menant vers ces établissements, assure-t-on de même source.

Le numéro vert 10 55 (7j/7 et 24h/24) et le site internet «www.tariki.dz» demeurent à la disposition des citoyens pour demander de l’aide ou des informations sur l’état des routes et les prévisions météorologiques. Les usagers de la route sont appelés à «plus de vigilance, au respect du code de la route et des règles de la sécurité routière pour leur propre sécurité et celle des autres».

Par ailleurs, quelque 6000 policiers ont été réquisitionnés pour la même occasion par les services de la sûreté de wilaya d’Alger, et ce, dans le but de sécuriser l’environnement immédiat des établissements scolaires. Un plan visant la diminution des accidents de la circulation routière a été également mis en place, et des actions de sensibilisation ont été en outre lancées au profit des élèves. La rentrée scolaire cette année a été du point de vue sécuritaire parfaitement préparée si l’on tient compte des moyens humains et matériels déployés par les services de sécurité.