Rentrée scolaire à Sidi Moussa : 15 écoles primaires prêtes à accueillir les élèves

A Sidi Moussa, la rentrée scolaire a été minutieusement préparée par la collectivité locale qui, depuis quelques jours, accentue ses efforts afin d’accueillir les élèves dans des conditions optimales.

Notons que Sidi Moussa compte 15 écoles primaires réparties sur tout le territoire de la commune. Pour répondre à la demande croissante de la population locale, la plupart de ces écoles sont implantées dans les cités et lotissements d’habitation, nouvellement réalisés. Les travaux de réhabilitation des établissements scolaires ont concerné cette année une seule école, à savoir l’école primaire Zouaoui 1. D’après le président d’APC, «les travaux ont porté sur la réfection de la peinture, l’étanchéité, l’électricité et la plomberie, etc., le coût de ces travaux est estimé à 8 millions de dinars. Les élèves qui doivent rejoindre l’établissement demain seront accueillis dans des conditions meilleures», confie-t-il.

Les 14 autres écoles de la commune sont, selon le P/APC, dans un très bon état. Il n’en demeure pas moins que la municipalité a engagé préalablement des travaux d’entretien et de maintenance pour une mise à niveau devant permettre une scolarité des élèves dans des conditions optimales. «Nous avons engagé en amont de la rentrée scolaire des travaux d’entretien et de maintenance dans 14 écoles de la commune. Ces travaux ont porté sur l’électricité, la plomberie, etc., il s’agit en réalité de petits travaux de mise à niveau», affirme le P/APC. Le nombre d’habitants à Sidi Moussa est passé du simple au double en l’espace de quelques années seulement. Pour faire face à la demande grandissante en matière de scolarisation, l’APC a réalisé plusieurs établissements scolaires, particulièrement dans les quartiers à forte densité démographique. Les cantines et le transport scolaires ont été nettement améliorés. Ces deux aspect de la scolarité des élèves seront eux aussi au rendez-vous demain.