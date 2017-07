Rénovation du pont de Oued el Kerma

Réagissez

La direction des travaux publics de la wilaya d’Alger a entamé les travaux de réhabilitation du pont de Oued El Kerma, dans la commune de Gué de Constantine, pour éviter le danger des inondations au niveau de la RN 1, a indiqué lundi le directeur du secteur, Abderrahmane Rahmani.

Dans une déclaration à l’APS, M. Rahmani a annoncé le lancement, récemment, des travaux de réhabilitation, pour éviter le scénario des inondations qui se répètent au niveau de cet axe routier situé à l’entrée sud de la capitale. Ainsi, «une enveloppe de 300 millions de dinars a été consacrée aux travaux qui s’achèveront dans un délai d’une année», selon la même source, affirmant que «les dégâts causés par les inondations survenues en décembre 2016 au niveau de l’axe routier reliant Blida à Alger au niveau de Oued El Kerma nécessitaient la réhabilitation de cette infrastructure pour faciliter la fluidité du trafic routier».

Les travaux en cours sur deux trémies reliant le quartier de Djenane Sfari à celui de Aïn Melha sont achevés au niveau de la première trémie et en cours de finalisation concernant la deuxième, en attendant la finalisation des travaux au niveau de la citée AADL qui sera reliée par la RN1 via les deux trémies.

Le secteur des travaux publics à Alger enregistre la réalisation de plusieurs projets, selon le bilan des activités de la wilaya, notamment les travaux de doublement du CW 121, reliant Aïn Taya à Rouiba et les travaux de doublement du CW 149, reliant Bordj El Bahri et Qahouet Chergui vers la deuxième rocade reliant l’aéroport à Zéralda et Réghaïa et de la radiale reliant le tunnel de Oued Ouchayah à Bachdjerrah vers Baraki et Baba Ali en direction de la RN1, se poursuivent.