En 2014, de nombreuses opérations de relogement ont été lancées par la wilaya d’Alger au profit de milliers de familles.

Comme ville, Alger est très accueillante, comme capitale, elle a connu et connaît de multiples changements. Au fil des ans, les Algérois se sont multipliés, la croissance démographique y est pour beaucoup, mais l’exode rural est aussi un facteur déterminant de cette croissance fulgurante. Les infrastructures se multiplient et le transport grandit fortement lui aussi.

On construit de nouvelles cités un peu partout à travers les 57 communes que compte la wilaya. Les autorités locales, en partenariat avec de grandes entreprises étrangères, investissent des sommes d’argent considérables pour rendre plus facile et plus pratique la vie des millions d’habitants que compte la wilaya. Le métro a fait son apparition, le tramway aussi, et on investit aussi dans l’entretien des téléphériques et la mise en service de nouvelles lignes de bus au profit des zones limitrophes, comme Zéralda, ou Tessala El Merdja. Partons à la découverte de cette modernité.

Se loger

Quittons le centre et enfonçons-nous là où la vie est parfois dure et où le peuple garde espoir dans les promesses faites par les autorités. Au crépuscule, il y a des bidonvilles, de nombreux bidonvilles. Il y a aussi des caves et des maisons sur les terrasses. L’année du changement était 2014. A compter de cette année, de nombreuses opérations de relogement ont été entamées par la wilaya d’Alger au profit de milliers de familles qui attendaient ce jour avec impatience.

Aujourd’hui, la wilaya d’Alger a réussi à reloger pas moins de 46 000 familles dans de nouvelles cités-dortoirs fraîchement construites à Birtouta, Khraïssia, Souidania ou d’autres lieux. «Nous n’allons pas nous arrêter là, les opérations se poursuivront jusqu’à ce qu’il n’y ait plus aucune famille habitant dans un logement incorrect !», avait dit le wali d’Alger, Abdelakder Zoukh. Mais il y a toujours des mécontents, comme à chaque fois, et à chaque opération.

Certains disent qu’ils sont mal logés, d’autres disent qu’ils ne peuvent pas habiter à 6 dans un seul appartement, d’autres disent qu’ils ne peuvent pas quitter Alger-Centre pour Birtouta. Quel raisonnement, surtout quand on sait qu’ils n’ont rien payé pour se voir accorder un toit neuf et de nombreux équipements. Pour ces réalisations, le wali Zoukh a été invité à New York par l’ONU pour connaître le mode d’emploi que la wilaya a utilisé pour devenir une ville sans bidonville. L’AADL, le LPP et l’ENPI sont des entreprises qui fournissent de grands espoirs aussi. Bien évidemment, il y a toujours quelque chose à redire.

Prenons l’exemple de l’AADL Saïd Hamdine, lieu où se trouve le siège de cette boîte, des sit-in sont organisés quotidiennement. Pourquoi ? C’est la question que se posent des centaines d’automobilistes qui passent par là chaque matin. Tout simplement parce qu’il faut payer encore une fois, en faisant une longue file d’attente. Est-ce tout ? bien évidemment que non, d’autres sont là pour des réclamations et veulent des réponses à leurs questions. Bien sûr, la police est là, et parfois même en surnombre, même si jusqu’à présent aucun débordement n’a eu lieu.

Dans le cadre de la modernité, un champignon a poussé, il s’appelle Sidi Abdellah. Considérée comme une nouvelle ville moderne, cette cité, dite «futuriste», devrait être finalisée en 2018. Pour ses réalisateurs et les haut placés de la nation, on dit qu’elle va accueillir de nombreuses start-up.

Des centaines de locaux sont à pourvoir, donnant ainsi à des centaines de jeunes l’opportunité de se lancer dans le monde du travail. On dit qu’elle sera un facteur déterminant dans le domaine écologique. De nombreux hectares devraient rester verts et ne seront pas touchés par la vague de béton qui déferle sur la Mitidja depuis des années. Modernité, efficacité, technologie et la couleur verte qui symbolise l’écologie sont là les mots d’ordre pour cette nouvelle ville.

Se transporter

De nos jours, acquérir une voiture est devenu un véritable luxe. Partir du siège de la wilaya jusqu’à Birtouta ou Mahelma est une véritable aventure, avec son lot de stress, de colère et de circulation. A travers les 57 communes d’Alger, les cités fleurissent, accueillant des milliers d’habitants, qui n’ont parfois aucun moyen de se transporter.

La politique du transport a changé, on dit qu’elle est sur de bons rails, vrai ou faux ? Il y a peu de temps, la ville la plus forte en population du pays recevait une nouvelle ligne ferroviaire, traversant Agha, Baba Ali, Tessala El Merdja et Birouta pour arriver à Zéralda, en passant par Mahelma. Le gain de temps est considérable, la circulation devient un souvenir et relier ces zones limitrophes au cœur d’Alger ne prend que 40, voire 50 minutes. D’ici quelque temps, d’autres trains devraient rejoindre cette ligne qui transporte, selon les statistiques, 50 000 personnes par jour.

Dans la modernité, il y a aussi le tramway et le métro. Mis en exploitation le 8 mai 2011, avec une longue ligne de 23,2 km et desservant pas moins de 38 stations depuis la place des Fusillés jusqu’à Dergana, le tram fait maintenant partie intégrante du quotidien des Algérois, qui préfèrent éviter la circulation routière et les nombreux tracas du stationnement au profit du tramway, même si le temps qu’il met pour faire la liaison est assez considérable. Que dire du métro ? Le métro a aujourd’hui une grande emprise sur bon nombre d’Algérois.

Le premier projet du métro remonte à 1928, mais il ne verra jamais le jour. L’initiative du métro actuel est lancée à la fin des années 1970 afin de parer à l’explosion démographique de la ville d’Alger et au besoin de transport collectif qui en résulte. Lancée dans les années 1980, sa construction est ralentie du fait de difficultés financières et de l’insécurité dans les années 1990. Le projet est relancé en 2003 avec la ligne Haï El Badr-Tafoura-Grande-Poste.

Le 31 octobre 2011, le président Bouteflika inaugure officiellement ce nouveau moyen de locomotion, il est rentré en service le lendemain matin. Aujourd’hui encore, le métro d’Alger ne cesse de s’agrandir, avec de nouvelles stations qui verront le jour, ou plutôt la lumière des projecteurs dans quelques mois, ce qui devrait ravir les milliers d’habitants. Selon les chiffres, le métro transporte chaque jour pas moins de 100 000 personnes.

Mais incontestablement, si le rail est devenu indispensable pour certains, d’autres communes souffrent encore du manque de transport. Une nouvelle politique entre en action, un engagement entre la wilaya d’Alger, l’Etusa et Tahkout. Afin de donner aux Algérois les commodités dont ils ont cruellement besoin, l’Etusa a dû recourir aux transporteurs d’étudiants et à l’investisseur Tahkout, afin de desservir des lignes que l’entreprise publique n’arrive pas à rejoindre par manque de bus.

Une centaine d’autobus sont déjà rentrés en action, et d’autres devraient rejoindre le mouvement, une bonne nouvelle pour les milliers de personnes qui attendent ce changement. Autre changement qui devrait améliorer la vie des automobilistes, l’installation de feux tricolores. L’accord signé entre les Espagnols et les autorités d’Alger permettra dans un premier temps d’installer pas moins de 300 feux, un véritable chamboulement dans la culture automobile. Suivront 200 autres, tous gérés par un centre spécialisé dans la commune de Kouba, espérons que les changements seront rapides.

Où s’amuser ?

En réalité, pour sortir à Alger convenablement, il faut débourser de l’argent. Pour chambouler le quotidien des familles, on sort un projet de terre et presque de mer. Son nom, les Sablettes. Longue promenade en bord de mer, cette nouveauté fait sensation chez les jeunes, les couples, les familles, et même les enfants qui viennent des crèches. Si marcher peut devenir lassant, on a même construit des piscines qui ouvrent leurs portes pour les estivants au début de la saison estivale, qui coïncide avec la Journée mondiale de l’enfance. Des stades ont également été aménagés.

On peut jouer au basket-ball, au beach-volley, même si le terrain de cette discipline ressemble plutôt à un bac à sable géant. Durant le mois sacré du Ramadhan, de nombreuses familles quittent la moiteur de la cuisine pour rejoindre une brise marine qui caresse le visage. On se développe, nos habitudes changent, on rompt le jeûne sur du gazon, ou sous les centaines d’arbres plantés un peu partout.

On se sent bien, on se sent en sécurité, pas de risque de se faire agresser, les enfants courent, crient, jouent. Les sportifs s’entraînent, les fainéants se prélassent et les pêcheurs pêchent. Sinon où aller s’amuser en famille ? Nulle part ailleurs, sauf si l’envie de dépenser des milliers de dinars vient à l’esprit. Alger la Blanche devient plus moderne, plus ouverte au mélange, même si parfois il est dur de s’y retrouver.

Plus de modernité implique aussi un changement dans les habitudes, ce qui ne sera pas chose facile, mais si nous nous donnons les moyens, rien ne sera insurmontable, la paix et la prospérité régneront dans une ville qui en a grandement besoin. De grands changements impliquent de grandes responsabilités.