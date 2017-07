Réagissez

Des quartiers à forte densité démographique ...

Un plan d’urgence pour la saison estivale 2017 a été mis en place par Sonelgaz

Le problème que pose la perturbation dans l’alimentation en énergie électrique durant la saison estivale pénalise les ménages, qui, dans la plupart des cas, font face à une baisse de tension, ce qui ne permet pas de faire fonctionner les appareils électriques. En ce début de saison estivale, les habitants de quartiers à forte densité démographique subissent les désagréments qui découlent de cette situation.

A Rassauta, un quartier de la commune de Bordj El Kiffan, le problème revêt un caractère itératif. A peine la saison estivale pointe-t-elle le nez, que commencent alors les ennuis avec les appareils qui ne fonctionnent pas. «La baisse de tension survient à partir d’une certaine heure le soir. La lumière des ampoules diminue considérablement.

Quant aux climatiseurs, ils ne s’allument que par intermittence», confie un habitant du quartier. «Nous sommes contraints de supporter une chaleur étouffante à l’intérieur de l’appartement. Même le réfrigérateur peine à refroidir l’eau. Et c’est tout le quartier qui se retrouve dans cette condition», enchaîne-t-il.

Afin de faire face à ce problème récurrent, 83 postes de distribution électrique ont été mis en place dans la capitale dans le cadre du plan d’urgence de l’été 2017, visant à améliorer la qualité et la continuité de la distribution de l’énergie électrique. 51 postes sont déjà opérationnels dans différentes localités de la capitale.

Ils vont améliorer sensiblement la distribution en énergie électrique et également générer plusieurs départs vers les autres postes de distribution répartis sur l’ensemble du territoire de la wilaya d’Alger, créant ainsi un maillage plus dense permettant d’améliorer la qualité du service. En plus du programme d’urgence pour l’été 2017, le même service est en plein chantier pour la réalisation de nouvelles lignes électriques afin de faciliter la vie aux habitants de la capitale.

Dans cet ordre d’idée, trois postes électriques seront mis en service fin juillet au niveau des communes de Aïn Benian, Bordj El Kiffan et Sidi Abdallah. Ces trois nouveaux postes vont améliorer la qualité du service au niveau de ces communes, surtout durant les mois de l’été, où les besoins en énergie iront croissant sans nul doute.

En dépit de tous ces efforts fournis par les pouvoirs publics visant à améliorer la distribution de l’énergie électrique, il convient en parallèle à cela de sensibiliser les clients de Sonelgaz sur la nécessité de rationaliser leur consommation, particulièrement durant les moments de pics. Il faut en outre encourager l’utilisation d’appareils de climatisation économiques.

Ces derniers ne se déclenchant que lorsque un seuil de température est atteint, permettent d’économiser des quantités de kilowatts. D’autres aspects de cette démarche peuvent être mis à contribution dans l’effort général visant à lutter contre le gaspillage.