Distribution d’électricité

Renforcement du réseau durant cet été

Plus de 80 postes de distribution électrique ont été mis en place dans la wilaya d’Alger dans le cadre du plan d’urgence de l’été 2017, afin d’améliorer la qualité et la continuité, selon la direction de l’énergie et des mines de la wilaya d’Alger, rapporte l’APS.