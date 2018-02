Réagissez

Une rencontre de sensibilisation sur les mécanismes de «lutte contre la violence à l’égard des enfants» a été organisée, jeudi à Alger, par les services de sûreté de la wilaya d’Alger avec la participation de spécialistes dans les domaines sécuritaire, psychologique et éducatif et des associations de parents d’élèves en vue d’examiner les causes et conséquences de ce phénomène et présenter les nouvelles mesures juridiques en matière de protection de l’enfance.

Cette rencontre de sensibilisation, qui s’inscrit dans le cadre du partenariat entre la Direction générale de la Sûreté nationale (DGSN) et le ministère de l’Education nationale au profit des parents d’élèves et enseignants, vise à expliquer les nouveaux mécanismes mis en place en matière de protection de l’enfance contre la violence à la faveur de la nouvelle loi promulguée en juillet 2015, a précisé le chef de la cellule d’écoute au niveau de la circonscription de Dar El Beïda, le lieutenant de police Saoudi Salma, dans une intervention au centre culturel Ali Maâchi, dans la commune de Bordj El Bahri. Mme Saoudi a évoqué l’expérience pionnière de la DGSN en matière de protection de l’enfant, rappelant la création du bureau en charge de l’enfance en 1982, la mise en place de brigades spéciales en 2017 au niveau des services de la police judiciaire, l’ouverture du numéro spécial 104 pour la dénonciation des cas de violence ou d’enlèvement d’enfants outre l’élaboration d’un plan d’alerte en la matière.

La DGSN a également consacré des salles d’enregistrement audiovisuel au profit des enfants victimes d’agressions sexuelles au siège de la brigade de protection des catégories vulnérables au niveau de la circonscription-est de la police judiciaire de Bab Ezzouar, a-t-elle ajouté. Les participants à cette rencontre conviennent de l’importance de l’implication des parties concernées (famille, établissements éducatifs, services de sûreté, justice, médias et société civile) dans la protection des mineurs contre les dangers qui menacent leur sécurité sur les plans psychologique et physique. Par ailleurs, une campagne de sensibilisation sur la sécurité routière a été lancée au niveau de plusieurs barrages à l’est d’Alger où des dépliants ont été distribués aux usagers de la route.

Dans une déclaration à l’APS, le lieutenant Mehdi El Aichaoui, cadre à la cellule de communication à la sûreté de wilaya d’Alger, a précisé que cette campagne de sensibilisation avait pour objectif d’ancrer les règles de la sécurité routière et le respect du code de la route chez les usagers de la route.