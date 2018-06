Remise de prix aux lauréats du concours de récitation du Coran

Réagissez

Quinze récitants du Coran relevant des différentes écoles coraniques de la capitale, lauréats du concours annuel de récitation du Saint Coran, organisé par la wilaya d’Alger et la direction des affaires religieuses et des wakfs, ont été honorés, lundi à Alger, en plus de leurs enseignants et certains imams des mosquées. S’exprimant en marge de la cérémonie de remise des cadeaux aux lauréats, le wali d’Alger, Abdelkader Zoukh, a réitéré le soutien de la wilaya et de l’Etat à ce genre de compétitions qui mettent en avant toute une génération de récitants du Saint Coran, saluant le rôle remarquable et exceptionnel des enseignants volontaires à travers les différentes écoles coraniques, qui fournissent de grands efforts pour l’apprentissage du Coran. Le soutien de l’Etat aux écoles coraniques se manifeste aujourd’hui par l’ensemble des opérations de restauration ayant touché les édifices religieux et leurs équipements pour être au service de ceux qui désirent connaître leur religion. La distinction d’enseignants et d’imams ayant assuré les cours de récitation au profit des participants à ce concours se veut une reconnaissance à leur travail et un encouragement pour davantage d’efforts dans la compétition religieuse. Les enseignants et imams concernés ont reçu des chèques et des séjours «Omra».

De son côté, Zouhir Boudraâ, directeur des affaires religieuses et des wakfs à la wilaya d’Alger, a indiqué que le concours de récitation du Coran a englobé la récitation intégrale avec psalmodie et la récitation intégrale sans psalmodie, ainsi que la récitation de la moitié du Coran et la récitation du quart, outre la récitation des hadiths. Les présents à cette cérémonie, qui s’est déroulée à la salle de conférences Cheikh Ahmed Sahnoun de Bir Mourad Raïs, ont pu apprécier la prestation du jeune récitant Hachi Sadik (11 ans) et admirer sa capacité de mémorisation, aussi bien de l’énumération des versets, que l’indication des sourates et même des numéros de spages.