Relogement hier de 2000 familles à Douéra

Les opérations de relogement organisées par la wilaya...

En plus des 2000 familles relogées hier, 200 autres vont l’être à leur tour aujourd’hui, jeudi, dans le cadre du logement social.

Quelque 2000 familles ont été relogées hier, dans le cadre de la deuxième phase de la 23e opération de relogement organisée par la wilaya. Les familles bénéficiaires sont issues de différentes communes de la capitale, en l’occurrence El Harrach, Hussein Dey, Dar El Beïda, Baraki, Bir Mourad Raïs, Draria, Bouzaréah, Chéraga, Zéralda, Birtouta et Sidi M’hamed.

Cette deuxième phase a concerné 19 sites de bidonvilles, ainsi que 120 familles habitant des caves et des terrasses au niveau des communes de Douéra, Sidi M’hamed et Alger-Centre. Les sites concernés par l’opération de relogement au niveau de la circonscription administrative d’Hussein Dey sont : le site «les Abattoirs 3 îlots» dans les communes d’Hussein Dey et de Kouba (le site se trouve sur l’emprise du projet d’équipements publics, en l’occurrence le complexe parlementaire avec les deux chambres).

Dans la circonscription administrative d’El Harrach, deux sites de bidonville sont concernés par l’opération de relogement, à savoir le site Forêt des Palmiers dans la commune de Bachdjarrah et le site de bidonville Dessolier dans la commune de Bourouba. Au niveau de la circonscription administrative de Dar El Beïda, quatre sites de bidonvilles sont concernés par le relogement, citons : le bidonville Bouchoucha dans la commune de Bab Ezzouar qui se trouve sur une emprise de projet de réalisation d’une cité universitaire, le site de bidonville El Alia 1 et 2 dans la même commune.

Ces sites se trouvent sur l’emprise d’un projet de réalisation de logements dans le cadre de la formule AADL. Au niveau de la circonscription administrative de Baraki, trois sites de bidonvilles sont concernés par le relogement, en l’occurrence le bidonville de Biga 2, Belgoudir (emprise de projets équipements publics) et le site de Bidonville Bouchakour 2. S’agissant de la circonscription administrative de Bir Mourad Raïs, deux sites de bidonvilles sont concernés par le relogement : le bidonville de la route de Saoula dans la commune de Birkhadem, et le bidonville se trouvant dans la ferme dite Ponse dans la commune de Bir Mourad Raïs.

La circonscription administrative de Draria est concernée par trois sites de bidonvilles ainsi que par des familles habitant des extensions à l’intérieur des cités et les caves de ladite commune : bidonville Oued Terfa, dans la commune d’El Achour, bidonville du 5 Juillet (emprise de projet de réalisation de 600 logements dans le cadre de la formule LPL dans la commune de Baba Hassan, le site de bidonville (emprise de projet de réalisation de 300/1500 logements dans le cadre de l’AADL ainsi que des familles habitant des extensions à l’intérieur des cités et les caves dans la commune de Douéra.

La circonscription administrative de Bouzaréah, elle, est concernée par le relogement au niveau d’un seul site : le bidonville à proximité de la caserne des Aurès dans la commune d’El Biar. La circonscription administrative de Chéraga est également concernée par un seul site se trouvant dans la commune d’Ouled Fayet et qui se trouve sur l’emprise de projets de réalisation de 300 et 1500 logements AADL.

Concernant la circonscription administrative de Birtouta, les familles occupant deux sites de bidonvilles ont été relogées : le bidonville se trouvant à proximité du stade communal dans la commune de Tassala El Merdja ainsi que les familles habitant un hangar au niveau du parc communal dans la même commune. La circonscription administrative de Sidi M’hamed a vu le relogement des familles habitant des caves et des terrasses.

Les sites d’accueil :

Ces 2000 familles ont toutes été relogées au niveau des cités suivantes : 1400 et 3500 logements Abiziou 1 et dans les cités 416 et 2100 logements à Abiziou 2 dans la commune de Douéra, ainsi qu’au niveau des cités 240 et 1000 logements dans la même commune et au niveau des cités des 80 et 300 logements à Zaatria, dans la commune de Mahelma.

D’après le wali d’Alger, Abdelkader Zoukh, «39 hectares de terrain seront récupérés après l’évacuation des occupants. A l’achèvement de la 2e phase de la 23e opération de relogement, environ 500 hectares de terrain seront récupérés depuis le lancement des opérations de relogement à partir de juin 2014», indique-t-il. Signalons que dans le cadre de cette opération, 14 familles dont les recours ont été acceptés ont été relogées. Ces familles sont issues des circonscriptions administratives de Bab El Oued et de Bir Mourad Raïs.

Les opérations de relogement, d’après le wali, «ne se limitent pas aux seules opérations programmées, mais concernent également les situations d’urgence qui ne peuvent plus attendre. C’est ainsi que la wilaya a relogé 45 familles issues des circonscriptions administratives de Bab El Oued et de Bouzareah», confie-t-il.

Avec le relogement des ces familles, Alger est désormais une capitale sans bidonvilles. Les derniers sites de bidonvilles ont été éradiqués, «nous allons nous consacrer dans les prochaines opérations de relogement aux familles qui habitent dans l’exiguïté, car les sites de baraquement ont été totalement éradiqués», affirme Abdelkader Zoukh.