Les opérations de relogement ne font pas que des heureux

Les recours déposés après chaque opération de relogement restent souvent sans suite.

Les nombreuses opérations de relogement que la wilaya d’Alger a entamées depuis 2014 n’ont pas fait que des heureux. Pour bon nombre de familles issues des nombreux bidonvilles de la capitale, la déception et le mal-vivre durent encore. Le bidonville El Malha, Qariet Echouk, ainsi que celui de l’ONAP Sonelgaz, tous localisés dans la commune de Gué de Constantine, sont considérés comme des sites à grande concentration, mais de nombreuses familles restent à ce jour sans logement.

Afin de se voir octroyer une habitation dans les nombreuses nouvelles cités, des centaines de familles ont dû déposer des recours auprès de l’APC de Gué de Constantine, mais après des délais d’attente interminables, des centaines de personnes ont perdu tout espoir. Ces trois bidonvilles sont le parfait exemple qui illustre ce mécontentement.

Pour le bidonville El Melha, 800 recours ont été déposés, selon les informations que nous avons collectées chez les habitants. «Depuis 9 mois d’attente, seulement 17 recours ont été acceptés», dit Hamza. Pour Qariat Echouk, 700 recours ont été déposés. «Cela fait maintenant 6 mois que nous attendons des réponses, mais aucune de ces 700 familles n’a eu de réponse», scande Kamel. Notre interlocuteur nous informe également que 45 familles du bidonville de l’ONAP Sonelgaz ont déposé des recours au niveau de l’APC, mais depuis 11 mois seules quatre familles ont reçu une réponse favorable.

C’est la consternation chez ces familles dont le droit au logement a été bafoué, selon elles. «Nous avons été recensés par les services de l’APC. Aujourd’hui, nous devrions être lotis chez nous à Khraïcia, Kourifa ou Ouled Fayet avec nos anciens voisins, mais nous nous retrouvons à vivre dehors et nous sommes impuissants», déclare Hamza avec émotion.

Nos interlocuteurs nous ont également appris qu’ils se sont déplacés à l’APC pour essayer d’avoir des réponses au- près du président. «Ce dernier ne semblait avoir aucune réponse et nous demandé à chaque fois de rester patients», déclare notre second interlocuteur.

Faisant partie de la circonscription administrative de Bir Mourad Raïs, ces citoyens se sont déplacés au niveau de la daïra pour voir le wali délégué, mais les personnes rencontrées s’indignent quant au fait qu’ils se font expulser par la police à chaque fois qu’ils se déplacent.

Egalement, les enfants qui vivent dans ces bidonvilles avec leur famille et qui maintenant se retrouvent à la rue sont maintenant absents des bancs de l’école. «Nous n’avons plus droit à la résidence, ce qui fait que maintenant nos enfants ne poursuivent plus leur scolarité. Ajouté à cela, nos familles sont maintenant déchirées, car certains d’entre nous logent dans des mosquées ou sont hébergés chez de la famille», s’indigne Hamza.

Pour essayer de comprendre les faits qui ont été rapportés, nous avons essayé de joindre le président d’APC de Gué de Constantine dont dépendent toutes ces familles, mais nos tentatives sont restées sans suite. Nous avons essayé de joindre également le wali délégué à la daïra de Bir Mourad Raïs pour avoir des réponses à nos interrogations, mais ce dernier est également injoignable.

En attendant d’avoir des réponses concrètes, les habitants demandent au wali d’Alger, Abdelkader Zoukh, de jeter un coup d’œil sur leur situation. «Plus le temps avance, plus les problèmes s’aggravent, nous espérons que wali prendra rapidement connaissance de notre situation à tous et nous aidera à gagner ce combat», conclut Kamel, très touché par la situation qui prévaut.