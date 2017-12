Réception prévue fin 2018

Réagissez

Lancé en 2014 pour un coût global de 74 milliards de dinars, le chantier de la nouvelle aérogare d’Alger semble tirer à sa fin.

D’après les dernières déclarations du ministre des Transports, Abdelghani Zaalane, en visite de travail dans la wilaya d’Alger jeudi, le projet sera livré en septembre prochain.

Sur les lieux, le ministre souligne un taux d’avancement des travaux de 80%. Pour cause de 3 à 4 mois d’essais des systèmes internes, la réception définitive ne se fera que vers la fin de l’année prochaine. En plus de cette aérogare, qui promet de belles surprises architecturales aux 10 millions de passagers qu’elle peut accueillir par an, les autres projets qui l’entourent sont également au même taux d’avancement. Le ministre cite, entre autres,la tour de contrôle, un hôtel quatre étoiles et une station de train reliant Alger à l’aéroport. Seule l’extension de la ligne de métro actuelle vers l’aéroport ne pourra être réceptionnée qu’en 2021.

D’une longueur de 9,5 km, elle comprendra 9 stations et facilitera énormément le trajet des voyageurs de et vers l’aéroport. En plus de desservir plusieurs destinations vers l’international, cette aérogare, aéroport de transit également, servira d’escale pour d’autres destinations. Optimiste, le ministre explique que cette activité permettra de renforcer la destination Algérie et son image à l’international. Ce qui impactera directement sur l’activité économique au sein de l’aéroport lui-même et ses environs.

L’hôtel 4 étoiles est, quant à lui, d’une capacité de 330 chambres. En plus des appartements pour ses gestionnaires, il comprend deux niveaux de sous-sol, des salles de sport, des piscines et des lounges. Dans cet hôtel seront également préparés les repas servis aux voyageurs durant les vols. Un service assuré par la filiale d’Air Algérie de catering.

En plus de tous ces projets en annexe, la nouvelle aérogare est un projet complet dont la bâtisse principale est de 5 niveaux et comporte, entre autres, 120 banques d'enregistrement, 37 escaliers mécaniques et 12 carrousels de récupération des bagages à raison de 1800 bagages/heure. Un nouveau parking est logiquement inscrit dans ce projet. Il est d’une capacité de 4500 places.