Un premier grand Fablab (atelier de fabrication numérique), répondant aux normes internationales, destiné aux start-up et aux étudiants porteurs de solutions innovantes, sera réceptionné début 2018 au niveau de deux locaux situés près des voûtes d’Alger, a-t-on appris auprès de la wilaya d’Alger.

Un Fablab est un laboratoire de fabrication mettant à la disposition des étudiants porteurs de solutions innovantes un arsenal de machines et d’outils pour la conception et la réalisation de prototypes (passer du concept au prototype). «Réalisé par l’institut Haba (Pr Haba détient plus de 1000 brevets d’invention aux Etats-Unis) dans le cadre du projet Alger Smart City, le premier grand Fablab ouvrira prochainement ses portes dans la capitale et permettra aux jeunes inventeurs, qui seront accompagnés par des experts, de mettre au point leurs prototypes en utilisant gratuitement des machines et des outils numériques de haute technologie disponible dans ce Fablab», a précisé à l’APS la responsable du projet «Alger Smart City», Fatiha Slimani. «Le Fablab permet aussi aux start-up de réduire considérablement la durée et les coûts de développement conceptuel du prototype et la mise au point du produit pour un éventuel lancement sur le marché», a expliqué la responsable. Elle a rappelé que la wilaya d’Alger, de par son projet «Alger Smart City», avait décidé que la participation des start-up développées par de jeunes talents (valeurs locales) sera «hautement prioritaire afin de leur offrir une opportunité pour faire valoir leur savoir-faire et les inciter ainsi à rester au pays et à ne pas aller voir sous d’autres cieux». «L’intégration des start-up locales créées par de jeunes étudiants ayant développé des solutions innovantes dans le projet «Alger smart ville» sera hautement bénéfique pour les investisseurs éventuels leur permettant d’acheter un produit local innovant sans avoir recours à l’étranger en dépensant des devises», a souligné Mme Slimani.

Selon la responsable, pour permettre aux start-up locales de se développer rapidement, la wilaya d’Alger a encouragé l’installation d’incubateurs (endroit où se développent les start-up encadrées par des experts multidisciplinaires) ainsi que des accélérateurs qui se chargent de mettre les start-up en relation avec l’opérateur économique (potentiel acheteur de la solution technologique innovatrice développée par la start-up) afin de conclure des contrats. «La wilaya d’Alger ne finance pas ces start-up, mais les aide à trouver l’opérateur économique (potentiel client) pour l’achat de cette solution», a-t-elle tenu à préciser.