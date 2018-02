Réagissez

Ces jardins d’enfants sont situés à Khraïssia, Bachdjerrah et Bab Ezzouar.

Trois conventions d’exploitation et de gestion ont été signées entre l’Etablissement de gestion des structures du préscolaire de la wilaya d’Alger (Presco) et les présidents d’APC de Khraissia, Bachdjerrah et Bab Ezzouar, applicables l’année prochaine, a affirmé le chef du Département des études pédagogiques, Newal Smaïl.

Dans une déclaration à l’APS, M. Newal a indiqué que la réception «effective» de ces jardins d’enfants, prévue à la prochaine rentrée scolaire 2018/2019, s’inscrit dans le cadre des «projets futurs» de «Presco» et devrait assurer aux habitants des communes de Khraïssia, Bachdjerrah et Bab Ezzouar des espaces décents au profit de leur progéniture, ajoutant que la capacité d’accueil de ces trois nouvelles structures est de 300 places pédagogiques chacune.

Il est prévu également la réalisation de nouveaux projets dans d’autres communes, à l’instar de Douéra, Bordj El Kiffan, Staouéli et Zéralda, ayant bénéficié en 2008, au titre d’une aide du Fonds commun des collectivités locales (FFCL), d’un budget initial de 11 millions de dinars. Sur un total de 30 garderies, 23 ont été réalisées grâce à cette aide depuis 2009, dont celles des communes d’El Mohammadia et Aïn Benian, ajoute le même responsable.

Ces nouveaux établissements viennent s’ajouter aux 47 jardins d’enfants que compte Presco, répartis à travers 12 circonscriptions administratives et 28 communes avec une capacité d’accueil de 5950 places pédagogiques, outre la fermeture de deux jardins d’enfants pour travaux de réhabilitation à Hydra et Bologhine pour une capacité d’accueil de 260 places pédagogiques.

Concernant la répartition de ces structures à travers la wilaya, le responsable a indiqué qu’avant 2012, la plupart de ces établissements étaient concentrés dans les communes d’Alger-Centre, mais d’autres en ont bénéficié, grâce au FFCL. Le jardin d’enfants de Bologhine est fermé depuis 2011, a-t-il dit, en raison de la vétusté de la bâtisse, datant de l’époque coloniale, qui nécessite la réalisation d’une étude approfondie par un bureau d’études relevant de la wilaya d’Alger.

Le nombre des élèves inscrits jusqu’en décembre 2017 s’élève à 4563 enfants répartis sur 4 niveaux, à savoir 885 enfants dans la grande section (classe préparatoire), 1511 autres dans la moyenne section, 1333 autres dans la petite section et 834 autres dans la toute petite section (moins de 3 ans), encadrés par 469 éducatrices (20 éducatrices principales, 385 éducatrices et 64 aide-éducatrices).

L’entreprise Presco organise des sessions de formation régulières au profit du staff pédagogique, pour «mettre à niveau leurs connaissances pédagogiques et éducatives», a affirmé le même responsable, ajoutant que l’entreprise avait organisé au cours de l’année dernière, en coordination avec les trois directions de l’éducation de la wilaya d’Alger, «des conférences au niveau des écoles primaires ou dans des crèches et des jardins d’enfants», ainsi que des journées d’étude, encadrées par des universitaires spécialisés dans l’enseignement préscolaire et le développement humain, sur la communication entre l’éducatrice et l’enfant.

Concernant la préparation des repas quotidiens, l’entreprise compte totalement sur les cantines centrales Farhat Saliha dans la commune de Sidi M’hamed et El Rym dans la commune d’Hussein Dey, tandis que le nombre de repas préparés est de plus de 4500 destinés aux enfants et 613 aux employées des jardins d’enfants.