Des travaux d’aménagement urbains ont été réalisés à Sidi Moussa, notamment dans les cités à forte densité démographique, à l’instar de la cité des 917 logements Emir Abdelkader. «La cité a été réalisée en 2001. Par ailleurs, la municipalité a lancé les travaux de réfection des trottoirs en béton imprimé, ainsi que la réalisation d’aires de jeu pour les enfants, un marché de proximité et six classes dans une école primaire.

Outre ces travaux, qui ont été accueillis favorablement par les habitants de la commune, l’APC des Eucalyptus a entamé des travaux de réhabilitation des vides sanitaires des bâtiments et la réfection de la peinture au niveau de la cité des 917 et 140 Logements à R’madnia. Dans le cadre du même programme d’action, l’APC des Eucalyptus a lancé des travaux d’aménagement dans la cité des 1600 Logements.

Il est question dans le cadre de la mise en œuvre de ces travaux de réaliser des aires de jeu, des espaces verts, etc.», confie un responsable local. En vue de promouvoir la pratique des activités sportives dans les quartiers de la commune, deux projets de stades sont en cours de lancement au niveau des cités des 928 Logements, à Dalia, et de la cité des 440 Logements, à R’madnia. «A R’madnia, l’entreprise chargée de la réalisation a été désignée. Le lancement effectif des travaux est programmé dans quelques jours seulement», dira le même responsable.

Et d’ajouter : «Dans le but de soustraire la frange juvénile à la rue et à ses méandres, l’APC des Eucalyptus a réalisé une salle de lecture à R’madnia. Dans le domaine de la santé, une salle de soins a été réalisée au profit des habitants de la cité des 640 Logements située dans la même localité, à savoir R’madnia. La salle est actuellement opérationnelle.»

Dans le domaine de la culture et des activités de loisirs éducatifs, un espace multimédia et une salle de lecture ont été réalisés à la cité des 640 Logements. «Outre ces réalisations, une salle polyvalente dédiée aux activités ludiques de la jeunesse a ouvert récemment ses portes à la cité des 928 Logements», assure-t-il. L’APC des Eucalyptus a réalisé également deux antennes administratives, l’une à la cité des 640 Logements, l’autre à la cité des 928 Logements, dans la localité de Dalia.