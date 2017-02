Réagissez

Après de nombreuses plaintes du voisinage, attestant de la présence de voitures de sport jusque tard dans la nuit, plusieurs véhicules de la BMPG ont installé un barrage afin de contrôler ces jeunes et leurs véhicules.

Si le stationnement est toléré, la moindre infraction au code de la route est vite sanctionnée par les agents de la police, qui appliquent la tolérance zéro. Les riverains affirment que cella fait plusieurs semaines que le bruit des moteurs et les pneus qui crissent les réveillent à des horaires que nul ne pourrait soupçonner et accepter. «Jeudi et vendredi sont devenus deux nuits à problèmes, si ces jeunes quittaient les lieux vers 23h30, nous ne nous plaindrions pas, mais 1h du matin est une heure où le sommeil devient précieux», explique Mehdi. Les jeunes qui stationnent à l’intérieur de ce parking affirment qu’il n’y a aucun endroit qui leur permette de s’évader et de se regrouper amicalement. «Là où nous allons, nous rencontrons des problèmes avec les forces de l’ordre, il faut que l’Etat se place de notre côté et fasse quelque chose», affirme un jeune homme.

Mais aussi incroyable que cela puisse paraître, dès que les véhicules quittent le parking de l’université de droit de Saïd Hamdine, les véhicules aux sonorités variées s’installent plus bas, en faisant face à la cité universitaire qui abrite de nombreuses jeunes filles. Certains disent que c’est pour frimer et attirer le regard des jeunes demoiselles.

D’autres que c’est un comportement dangereux, quelques uns, au contraire, aiment ces courses organisées et il y en a qui vont même jusqu’à glisser autour du rond-point, histoire de brûler un peu de gomme. Mais ils s’accordent à dire la même chose. «Un circuit officiel, avec de longues lignes droites, des courbes redoutables et une sécurité optimale sont les garants pour que nous quittions des lieux pareils», rapporte un jeune homme. D’autres personnes qui l’entourent déclarent qu’elles sont prêtes à payer pour pouvoir exploiter pleinement les capacités du véhicule. «Construire un circuit n’est pas compliqué, mais son entretien est dur, c’est pour ça que nous sommes prêts à payer le droit d’accès et l’argent subventionnera l’entretien, comme cela se fait en Europe», clôt-il la conversation.