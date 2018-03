Réagissez

Des travaux de revêtement en bitume ont été récemment réalisés au grand bonheur des habitants du quartier Harraga dans la commune de Bordj El Kiffan.

Cependant, quelques jours à peine après la réception des travaux, le bitume a commencé à se détacher par morceaux entiers. D’après les habitants du quartier, «les ouvriers, qui avaient la charge de refaire le goudron, ont posé la couche de bitume directement sur de la terre, sans prendre la peine de préparer le terrain. Résultat, le bitume a tenu seulement deux jours», confient-ils.

Et de déplorer : «Ce bitume a été posé seulement pour le passage d’une délégation d’officiels qui devaient se rendre à l’Enita. Le travail a donc été bâclé.» Signalons que le tronçon de route qui a subi cet affront s’étend de la station- service jusqu’à la localité de Benzerga.

«Même les ordures ont été ramassées. D’ailleurs, une décharge sauvage, qui était là depuis longtemps, a été éradiquée en l’espace de quelques heures seulement», disent-ils. Ce n’est pas la première fois que ce genre de travaux bâclés sont réalisés par les autorités locales. Au lieu de faire un travail qui va durer dans le temps, les responsables locaux font dans le replâtrage, car ces travaux répondent à un besoin urgent, celui du passage d’une délégation d’officiels.

«A chaque fois c’est la même chose. Les ouvriers interviennent rapidement pour boucher les trous et balayer la chaussée. Dès que la délégation passe, le bitume se décolle et l’insalubrité qui caractérisait le quartier reprend de plus belle.»