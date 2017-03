Réagissez

Pour le mois de mars, la Protection civile de la wilaya d’Alger a planifié tout un programme de sensibilisation, de rencontres avec les citoyens, un hommage aux femmes qui travaillent dans plusieurs secteurs, une opération de reboisement, une manœuvre au port, à Aïn Benian, ainsi qu’une rencontre avec l’association Les enfants de la lune.

Pour la journée d’aujourd’hui, elle a investi la place principale de la commune d’El Harrach avec une exposition du matériel que les agents utilisent durant leurs interventions et a procédé à une sensibilisation auprès des citoyens sur de nombreux dangers, comme le monoxyde de carbone, qui décime chaque année de nombreuses familles, les dangers de la route et même les feux de forêt. Le lieutenant Khaled Benkhalfallah, en charge de la commission, explique aussi que cette journée est également dédiée aux femmes, en raison de la journée qui leur est consacrée.

«A partir de 13h au niveau de l’unité n°1 localisée à Zmirli, les femmes qui travaillent dans la Protection civile, la police, la gendarmerie, les Douanes, ainsi que la presse, sont conviées à un gala. Nous rendons hommage à leur travail via une cérémonie symbolique, tout un programme leur est consacré pour cet après-midi», explique-t-il au bout du fil.

La journée du 8 mars verra la visite des agents du même corps dans des centres pour personnes âgées, «c’est la Journée de la femme, et ces femmes âgées sont nos mères, nous allons ainsi à leur rencontre dans le but de leur redonner le sourire», mentionne le lieutenant. Pour le 9 du mois, une vaste opération de reboisement sera entamée au niveau du parc Dounia.

Le chargé de la communication précise que plus de 500 agents, tous des bénévoles, participeront à cette journée. Le samedi 11 mars est une journée où des milliers de personnes sont en congé pour le week-end, pour cette raison, la Protection civile a décidé de rejoindre la Promenade des Sablettes, lieu de villégiature et de détente, pour une journée de sensibilisation. «Cette journée s’inscrit dans notre vaste programme de sensibilisation et de rencontres avec le citoyen.

Nous allons donc à leur rencontre pour les sensibiliser tout en exposant notre matériel», informe le chargé de la communication. Pour finir, le lieutenant Ben Khalfallah rappelle que le 18 mars est la journée maghrébine de la Protection civile, «durant cette journée, nous procéderons à l’inauguration du stade de l’unité de Zmirli, un camion de don de sang sera également présent, des manœuvres seront au programme, a partir de 19h nous accueillerons l’association Les enfants de la lune pour leur donner la possibilité de s’évader l’espace d’une soirée», conclut notre interlocuteur