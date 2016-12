Protection civile : Journée de formation au secourisme

Réagissez

La journée d’hier a été très animée à l’unité de la Protection civile de la cité Mokhtar Zerhouni, dans la commune de Mohammadia.

Une journée portes ouvertes a été organisée en faveur du grand public pour inculquer aux citoyens les premiers gestes a suivre pour sauver une vie.

Dans la cours de l’unité, plusieurs ateliers ont été organisés et de nombreuses personnes sont venues s’enrichir des connaissances qu’offrent les agents de la Protection civile même si parfois ils ont été interrompus pour aller sur les lieux d’un accident comme nous l’avons constaté durant notre visite.

Parmi les visiteurs de nombreux jeunes, des membres d’associations qui œuvrent avec des enfants trisomiques, ainsi que d’autres jeunes et moins jeunes atteints de handicap moteur ou de troubles mentaux. Les joueurs d’un club de sport local était également présent afin de découvrir les techniques de base pour secourir une personne en détresse. «L’ambiance est vraiment sympathique, on apprend de tout et l’esprit est vraiment détendu», nous a confié une jeune fille.

Cheurfi Abdelhadi, membre de l’association Tafaol (El Hamiz) nous a indiqué : «Nous nous occupons d’enfants atteint de divers troubles. Notre association œuvre a leur donner toutes les commodités pour qu’ils puissent s’épanouir et cette journée est une consécration pour ces enfants qui apprennent des techniques auprès de professionnels.»

Le lieutenant Ben Khelfellah, chargé de la communication à la Protection civile, était présent pour accueillir les nombreux visiteurs. Il nous a tout de même exposé le principe élémentaire de cette journée, «organisée par la direction générale de la Protection civile a travers les 48 wilayas. Avec cette journée, nous espérons toucher l’intérêt du grand public pour apprendre a exécuter les premiers gestes à tout moment et que se soit sur un adulte ou sur un enfant».

Les classes organisées étaient toutes aussi variés qu’instructives. «Ces formations vont du simple massage cardiaque jusqu’à des techniques plus avancées, comme pour stopper une hémorragie» affirme le lieutenant Ben Khelfellah.

Par ailleurs, notre interlocuteur a tenu a rassurer l’ensemble des citoyens en expliquant que pour la journée portes ouvertes, un important dispositif est mie en place afin de répondre rapidement aux appels au secours de la part des personnes ayant eu un accident avec les jeux pyrotechniques. «Il faut rester très vigilant avec les bougies, un départ de feu est vite arrivé», avertie notre interlocuteur. Pour finir le lieutenant Ben Khelfellah ajoute qu’un autre dispositif sera mie en place le jour du réveillon car «c’est le jour de tous les excès de ce fait nous allons tout mettre en œuvre pour protéger les citoyens du mieux que nous pourrons».