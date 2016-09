Protection civile d’Alger : Bilan de la saison estivale

Réagissez

Une saison estivale mouvementée

Après une saison estivale mouvementée avec l’arrivée du mois sacré, une mer agitée pendant plusieurs semaines et des départs en vacances précipités, les services de la Protection civile de la wilaya d’Alger ont eu beaucoup de travail durant ces trois mois.

Depuis le premier jour de la saison estivale 2016, la Protection civile a livré de nombreuses batailles sur plusieurs fronts. Nous avons contacté le lieutenant Ben Khelfellah pour nous communiquer les dernières statistiques. Pour les accidents de la circulation, qui sont rappelons-le secteur le plus meurtrier, le lieutenant Ben Khelfellah explique : «Sur les 1890 accidents de la circulation, nous avons comptabilisé pas moins de 699 blessés pour le mois de juin avec 7 morts.

Pour le mois de juillet, les chiffres ont augmenté pour atteindre 837 accidents ainsi que 6 morts.» «En ce qui concerne le mois de août, les chiffres ont baissé fort heureusement, nous avons enregistré 557 accidents mais le nombre de morts reste élevé avec 9 personnes décédées sur nos routes.» Notre interlocuteur a également été choqué par la dernière semaine de septembre qui a connu une reprise accrue du trafic routier : «Du 18 au 24 septembre, nous sommes intervenus sur 142 accidents et nous avons évacué 110 blessés, et 3 morts rien qu’en une semaine.» Le bilan des plages n’est pas rassurant.

En effet, sur les 2 millions, 942 250 plaisanciers ont été enregistrés à travers les 67 plages ouvertes à la baignade. La Protection civile, qui a installé sur ces plages des postes de garde, a dû intervenir 2513 fois, en sauvant de la noyade 935 personnes. Le lieutenant Ben Khelfellah déclare qu’avec ce dispositif mis en place, les interventions sont plus rapides. «Nos hommes ont traité sur place 1175 personnes qui souffraient de divers maux. Nous avons par la suite procédé à l’évacuation de 394 personnes vers les hôpitaux. Cependant, nous avons enregistré 6 personnes décédés par noyade, dont une sur une plage interdite», informe-t-il.

Avec la hausse des températures, les incendies ont vite démarré. De ce fait, les sapeurs pompiers de la capitale sont intervenus à 1221 reprises. «Ces 1221 incendies sont divers et se répartissent entre feux de forêt et de broussaille, de véhicules et industriels. Nous avons aussi évacué en juin 16 blessés», confirme le lieutenant. Le chargé de la communication a également rapporté que le mois de juillet a été le plus catastrophique en termes d’incendies pour la capitale.

En effet, avec 2274 incendies, 26 blessés et 2 morts, c’est le mois le plus meurtrier. Quant au mois d’août «nous avons secouru 18 personnes et nous sommes intervenus sur 1120 incendies à travers la capitale», conclut notre interlocuteur, tout en revenant sur les accidents de la circulation qui restent une calamité. «Ce fléau a fait de nombreux malheureux pas uniquement à Alger, mais à travers tout le pays et j’insiste auprès des conducteurs pour réduire leur vitesse, respecter le code de la route ainsi que la distance de sécurité», conclut le lieutenant Ben Khelfellah.

L’augmentation du nombre d’accidents de la circulation est due essentiellement au non-respect du code de la route et à l’excès de vitesse. La plupart des automobilistes dans la capitale connaissent avec exactitude l’emplacement des radars ; ils ralentissent à leur approche et reprennent leur course folle dès qu’ils les ont dépassés...