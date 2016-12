Réagissez

Durant la semaine du 20 au 26 novembre 2016, la Protection civile de la wilaya d’Alger a procédé à 1003 interventions à travers la capitale.

Comme a l’accoutumée, le lieutenant Khaled Ben Khelfallah, en charge de la communication, nous a fait part des derniers chiffres, entre autres, les accidents de la circulation et autres interventions diverses. Ainsi, les agents de la Protection civile de la capitale sont intervenus sur 108 accidents de la circulation et ont également procédé à l’évacuation de 102 blessés. «Par ailleurs, nous avons également enregistré un décès suite à un grave accident.

Le reste des blessés ont tous été évacués vers les centres hospitaliers», explique-t-il également. Les incendies n’ont pas été rares sur la capitale, et la protection civile a déployé tous ses efforts sur 104 foyers. «Fort heureusement, il n’y a eu aucun mort, mais nous avons tout de même procédé a l’évacuation de 8 personnes blessées, leurs jours ne sont pas en danger», rassure-t-il.

Pour les opérations diverses, notre interlocuteur au bout du fil nous informe que la Protection civile a enregistré 325 interventions à travers la capitale. «En une semaine, nous avons comptabilisé 1745 sorties», a-t-il déclaré, et d’ajouter : «Samedi prochain, la Protection civile organisera une journée portes ouvertes sur le secourisme et les gestes qu’il faut prodiguer, de ce fait nous invitons les citoyens à venir à la caserne des Bananiers afin de nous assister et de découvrir les premiers gestes qui peuvent sauver une vie», conclut notre interlocuteur.