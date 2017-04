Réagissez

Les accidents de la circulation font encore beaucoup de victimes

Les sapeurs-pompiers sont intervenus sur 386 incendies.

En vue d’avoir des informations sur les nombreuses activités de la Protection civile de la wilaya d’Alger et un bilan détaillé sur les interventions effectuées durant le mois de mars, nous avons contacté par téléphone le lieutenant Khaled Benkhelfallah, chargé de la communication. Ce dernier nous a donné les chiffres concernant les nombreuses interventions que les unités de la wilaya d’Alger ont effectuées, et selon lui, les chiffres sont alarmants malgré les nombreuses campagnes de sensibilisation que la Protection civile a conduites durant les dernières semaines.

Selon M. Ben khelfallah, il y a eu pas moins de 7395 interventions réparties sur plusieurs catégories. «Pour les secours et les évacuations, nous avons comptabilisé 4097 interventions. De ce fait, nous avons procédé à l’évacuation de 2449 personnes malades, 904 blessées ainsi que 83 personnes décédées», déclare notre interlocuteur.

Ce dernier a donné rapidement les chiffres des accidents de la circulation qui constituent encore un véritable fléau sur nos routes. «Pour les accidents liés à la circulation routière à travers les nombreuses routes et autoroutes de la capitale, nous avons été sollicités pas moins de 963 fois sur 567 accidents. Par ailleurs, nous avons enregistré 504 personnes blessées et 8 ont décédé des suites de leurs blessures», s’indigne notre interlocuteur. Ce dernier rappelle encore fois qu’il faut respecter les normes de sécurité en vigueur.

Les sapeurs-pompiers sont également connus pour être les premiers à combattre les incendies où qu’ils soient, et pour le mois de mars, les chiffres sont également à la hauteur de la tâche qui est confiée aux agents de la Protection civile. «Selon nos statistiques, nos unités sont intervenues sur 386 incendies, allant du simple court-circuit jusqu’à l’appartement qui a flambé. Nous avons également enregistré 16 blessés ainsi qu’une personne sans vie», rapporte notre interlocuteur.

Les opérations diverses, comme l’effondrement d’un toit, la chute de pierres, l’aide aux SDF, sont également répertoriées dans le bilan communiqué par M. Benkhelfallah, et ce dernier déclare que pas moins de 1394 opérations ont été enregistrées et 1725 interventions avec le transfert de 1352 blessés vers les hôpitaux et 40 personnes mortes chez elles. Pendant la communication téléphonique, notre interlocuteur nous rapporte deux graves accidents qui se sont produits la nuit de samedi à dimanche et un autre durant la journée de dimanche.

«Pour le premier accident, les faits se sont produits au niveau du pont de oued El Harrach, à 1h 50, dans le sens Dar El Beïda-Alger. Un automobiliste de 20 ans a perdu le contrôle de son véhicule et fait une chute de 5 m pour finir avec sa passagère de 26 ans dans les eaux vaseuses de l’oued. Après l’intervention des plongeurs et leur transfert à l’hôpital Mustapha, les deux personnes sont décédées pendant qu’ils recevaient les soins de secours.

L’autre accident a été fatal pour un jeune garçon de 9 ans, au niveau de Haouch Si Lakhdar, commune de Birtouta. L’enfant a eu la tête écrasée par un tracteur agricole, la gendarmerie a rapidement ouvert une enquête pour déterminer les causes de l’accident. La dépouille a été transférée à la morgue de l’hôpital de Douéra.» Quant au bilan provisoire de ces derniers jours, les chiffres font état de 14 accidents de la circulation, dont 5 collisions, 4 dérapages, 5 accidents corporels. Pas moins de 11 personnes ont été blessées. Des chiffres toujours alarmants.