Réagissez

Après avoir signé un contrat de logement en clos et couvert, dont la livraison devait avoir lieu en mars 2014, 156 acquéreurs de la résidence Las Rosas, sise à la Consulaire de Souidania, sont pris en otages.

Ils attendent la remise des clés de la Sarl promotion immobilière Lyrina pour pouvoir achever la réalisation de la phase des travaux restants. «En dépit de la globalité du montant consenti, en fonction de l’avancement des travaux par le CPA, en faveur du promoteur qui a prolongé cependant les délais de réception de six mois, ce dernier nous exige de lui affecter une rallonge financière de l’ordre de 3,6 millions de dinars pour les travaux de finition, ce qui n’est pas stipulé dans les termes du contrat de vente sur plan que nous avons signé», tiennent à souligner les futurs acquéreurs qui se disent en train de guerroyer contre la promotion éponyme pour qu’elle mette à leur disposition leurs logements en clos et couvert.

Selon les documents transmis à notre rédaction, les souscripteurs ont adressé trois mises en demeure par voie de huissier, à l’encontre du promoteur et saisi les autorités compétentes, mais aucune suite ne leur a été réservée. Par ailleurs, selon le dernier procès-verbal établi du 7 septembre 2016 par le huissier, désigné par tribunal de Koléa, le taux d’avancement des travaux n’est qu’à 68% et non à 95%, comme prétendu par le promoteur, selon les plaignants.

Aussi, indiquent-ils, «sans une partie du VRD, ni la mise en place du réseau de distribution d’électricité publique pour le raccordement aux armoires de compteurs, ni les travaux d’aménagement extérieurs, l’administration publique ne peut en aucun cas délivrer le certificat de conformité, à cause du retard accusé par le promoteur qui use d’atermoiements et d’entourloupe, pour se soustraire à ses engagements», disent les pétitionnaires, décidés à ne pas baisser les bras pour accéder à leurs biens.