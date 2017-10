Projet du Métro : Appel à l’accélération des travaux d’extension

Réagissez

Le ministre a donné des instructions pour accélérer les premiers essais des wagons du métro et des différents systèmes.

Le ministre des Travaux publics et des Transports, Abdelghani Zâalane, a inspecté dimanche le projet d’extension du Métro d’Alger au niveau de la station de la place des Martyrs, appelant à l’accélération des travaux de réalisation afin de livrer le projet dans son intégralité dans les délais fixés, a indiqué un communiqué du ministère.

Lors de sa visite, qui s’inscrit dans le cadre du suivi périodique sur le terrain des projets relevant de son secteur, le ministre a insisté sur «l’importance de renforcer l’atelier avec tous les moyens matériels et humains et de travailler selon le régime de permanence 24/24 afin de livrer le projet dans son intégralité et dans les délais fixés par le maître d’œuvre», a précisé la même source.

Le ministre a donné des instructions pour intensifier les premiers essais des wagons du métro et des systèmes techniques et informatiques pour garantir un lancement «effectif et sécurisé» du métro, aussi bien à la station de la place des Martyrs qu’au niveau de la station de Aïn Naâdja. Une fois opérationnelles, ces extensions permettront d’augmenter le nombre d’usagers du Métro d’Alger, qui sont actuellement de 25 millions de passagers par an, soit 120 000 passagers par jour.

Ce nombre doublera avec la mise en service des nouvelles stations, soit 225 000 passagers par jour. L’entrée en service des deux tronçons en cours de réalisation permettra au Métro d’Alger d’atteindre une distance linéaire de 18 km. Ainsi, la ligne reliant la Grande-Poste à la place des Martyrs s’étend sur 1,6 km. Elle comprend deux stations, Ali Boumendjel et place des Martyrs.

Cette nouvelle extension s’inscrit totalement en souterrain et dessert les communes d’Alger-Centre et de La Casbah. Un nouvel accès à Port Saïd est réalisé pour la station Ali Boumendjel pour les futurs usagers à partir du Théâtre national algérien (TNA). Les travaux de génie civil de cette extension, confiés au groupement algéro-brésilo-portugais dénommé GMAC, ont démarré en 2010. En raison de son implantation sur un site archéologique et dans le souci de conserver ces vestiges, la station place des Martyrs abritera un espace-musée et sera étendue sur une superficie de 400 m2.

Concernant l’extension Haï El Badr jusqu’à Aïn Nâadja, celle-ci s’étendra sur 3,6 km. Elle comprendra trois stations. Les travaux de génie civil ont été confiés au groupement algéro-allemand GDC, ils ont été entamés en 2011. Cette extension comporte deux ouvrages d’art spéciaux conçus en plateforme, l’un permettant de relier le troisième quai de la station Haï El Badr au viaduc, l’autre relie le viaduc à la première station de cette extension. Pour ce qui est de l’extension El Harrach-Bab Ezzouar-Aéroport d’Alger, dont les travaux sont entamés depuis 2015, elle s’étend sur un linéaire de 10 km et comprend 10 stations.

Cette ligne desservira des quartiers denses en populations, tels que Beaulieu, Oued Smar, cité du 5 Juillet, Bab Ezzouar, le pôle universitaire d’El Harrach, le Centre des affaires de Bab Ezzouar et l’université Houari Boumediène. Elle reliera le tramway au carrefour de l’université Houari Boumediène et offrira une multimodalité au niveau de cette station.

Pour rappel, le Métro d’Alger s’étale actuellement sur 13 km. Il comprend 14 stations réparties sur le tracé Grande-Poste / El Harrach. Vers 2020, la longueur du Métro devra atteindre 40 km. Selon certains chiffres avancés par la direction de l’Entreprise du Métro d’Alger, le nombre de passagers a doublé, avec l’entrée en service du tronçon El Harrach-Haï El Badr.