Cinq stades de proximité ont été réalisés dans la commune de Bab Ezzouar. Ces derniers, dans un souci d’équité, ont été répartis entre les cités et lotissements de la commune.

Outre ces nouvelles réalisations, l’APC lancera prochainement un autre projet pour la réalisation de 7 autres terrains de proximité. «Dans le volet concernant la prise en charge de la jeunesse, l’APC s’est attelée depuis son investiture à mettre en œuvre un programme ambitieux. Il s’agit dans ce contexte du lancement de plusieurs projets devant offrir aux jeunes de la commune une prise en charge à même de les soustraire à la rue et à ses méandres, dans le cadre d’une pratique sportive de proximité», confie M. Kermia, P/APC de Bab Ezzouar. Dans cet ordre d’idées et afin de renforcer les structures sportives déjà existantes, l’APC de Bab Ezzouar va lancer incessamment le projet de réalisation de 5 salles omnisports. «Les bureaux d’études ont été désignés et les autres démarches administratives sont en cours d’élaboration. Le projet sera mis sur pied incessamment», a-t-il indiqué. Ces nouvelles structures sportives seront implantées dans différents quartiers et lotissements d’habitation de la commune, à El Djorf, au quartier Soummam, au lotissement du 5 Juillet, à la cité des 2068 Logements et à Sorecal. Par ailleurs, le stade communal a été, d’après le P/APC, réhabilité pour un coût de 12 milliards de centimes.

Reste la réalisation de la clôture et des tribunes, qui se fera prochainement. Signalons que Bab Ezzouar est une commune à forte densité démographique. La frange des jeunes entre 18 et 28 ans constitue la majorité de la population. Le programme de l’APC en matière de prise en charge de cette catégorie sociale s’est traduit sur le terrain par la réalisation de plusieurs infrastructures dédiées à la pratique du sport. Ce programme prend également en compte la prise en charge de la jeunesse dans le domaine des activités de loisirs éducatifs et récréatifs, qui se déroulent au niveau des maisons de jeunes, centres culturels et salles polyvalentes.