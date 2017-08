Programme sécuritaire pour les deux jours de l’Aïd

Réagissez

A l’occasion de la célébration de l’Aïd El Adha 2017, qui aura lieu vendredi 1er septembre, la sûreté de wilaya d’Alger a décidé de prendre des mesures sécuritaires supplémentaires, et ce, en mettant à la disposition durant les deux jours de fête pas moins de 6000 policiers de tous les grades, explique un communiqué émis par la DGSN. La même source précise également que le dispositif entre dans le cadre de la lutte, de la protection ainsi que la garantie d’une fête religieuse, qui se déroulera dans de bonnes conditions, assure la même source. La cellule de communication précise aussi que cette action a été le fruit d’une investigation sur le terrain, ainsi que le suivi et la mise en place d’une enquête rigoureuse sur les nombreux marchés, commerçants, ainsi que les autres lieux de commerce et de consommation dont la population est plus qu’adoratrice en période de fêtes.

Le communiqué assure par ailleurs que de nombreuses unités vont être déployées sur le terrain et plus particulièrement sur les lieux de grande affluence, à l’instar des stations de transport urbain, de taxi, les stations de métro et de tramway ainsi que les lieux de villégiature et de détente, où les familles aiment aller, surtout en période de chaleur. Dans le cadre de la lutte contre les accidents de la circulation qui font de nombreux morts en période de fête, plusieurs points sensibles, ainsi que les principaux axes, vont être renforcés avec des unités supplémentaires au niveau des barrages routiers et d’autres points de contrôle. Le communiqué informe aussi que de nombreuses unités en motos et véhicules légers vont être sur le terrain afin de réprimander la moindre faute dans le but d’éviter les accidents et ainsi garantir une sécurité routière optimale. Le communiqué informe que les numéros de téléphone, à savoir le 15-48 et le 17 sont à la disposition des citoyens de jour comme de nuit.