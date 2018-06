Présence policière permanente dans les lieux publics

Réagissez

La sécurisation des lieux publics au cours de ce mois de Ramadhan a nécessité la mobilisation de centaines de policiers dans le cadre d’un plan global qui vise à renforcer la sécurité dans la capitale.

Les grandes places, les lieux de loisirs et de détente fréquentés par les familles durant les soirées de ce mois sacré grouillent d’agents de police qui assurent la sécurité des noctambules. Une virée avec les agents de police dans certains quartiers de la capitale renseigne sur l’étendue du dispositif et son efficacité à juguler les actes de criminalité urbaine et à créer une atmosphère sereine propice aux activités inhérentes au mois sacré du Ramadhan. A El Kettani, dans la commune de Bab El Oued, après la rupture du jeûne, les familles prennent littéralement d’assaut la placette du front de mer. L’endroit offre une multitude d’activités aux visiteurs qui s’adonnent qui à la promenade qui aux jeux pour les enfants. La sécurité est assurée par des agents de police qui scrutent le moindre mouvement suspect et veillent au bien-être des familles. «La présence des policiers suffit pour faire régner un climat de sécurité. En fait, c’est une présence dissuasive. D’ailleurs, depuis que nous fréquentons cette placette durant les soirées de Ramadhan, nous n’avons assisté à aucun incident», confie un père de famille. Le dispositif mis en place par la sûreté de wilaya et visant à affermir la sécurité dans les lieux qui connaissent une grande affluence, est perceptible dans bien des endroits.

A Bachdjarrah, la même atmosphère règne dans les artères et venelles de la ville, qui, d’ailleurs, vit au rythme d’une dynamique qui rompt avec la monotonie des jours ordinaires. Les agents de l’ordre veillent à la sécurité des promeneurs qui sillonnent la ville, pour faire les achats de l’Aïd. A la Promenade des Sablettes, la sécurité a été également renforcée. Les patrouilles pédestres d’agents de police en uniforme sillonnent les carrés du jardin, où les familles s’adonnent aux plaisirs de la villégiature dans un cadre idyllique.

La sécurité routière a été également renforcée. «L’heure qui précède la rupture du jeûne est cruciale. Les automobilistes ont tendance à rouler vite. C’est dans ce laps de temps que nous renforçons nos actions qui ont un caractère beaucoup plus préventif qu’autre chose», indique le chargé de la communication de la sûreté de wilaya, Ibazathen Mouloud. Dans cet ordre d’idées, deux chapiteaux dédiés au f’tour des automobilistes ont été installés sur la rocade sud et sur l’autoroute de l’Est. «Nous partageons avec les automobilistes le f’tour. C’est une démarche non seulement de solidarité, mais également de prévention contre les accidents de la route», explique-t-il.