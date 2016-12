Réagissez

Afin de récupérer les nombreux logements de fonction qui ont été affectés aux enseignants ainsi qu’aux directeurs d’établissement scolaire à travers la capitale, la wilaya d’Alger entend bien reprendre ces logements dans le but de les réserver au personnel actif.

La première commune qui a été touchée par cette opération est Kouba, avec trois établissements scolaires, à savoir le lycée Hassiba, les collèges Abdeslami et Abdelmalek Temam, ce qui totalise une dizaine de familles. Selon l’un des délogés, cette campagne est une atteinte à la personne. «Nos portes ont été fracturées», dit-il, tout en expliquant que l’affaire est aujourd’hui au niveau du tribunal administratif de Bir Mourad Raïs.

Mme A. Meriem explique qu’elle a passé plus de 34 ans dans l’éducation et avec sa retraite de 26 000 DA/mois, elle ne peut louer un appartement. «Notre fonction nous a pris tout notre temps, comment aurions-nous dû faire pour avoir notre propre logement», s’interroge-t-elle. Cependant, nous avons appris que des avis d’expulsion ont été envoyés au préalable il y a une année et en raison de cet avis, l’affaire a été soumise à la justice.

Nous avons rencontré, par ailleurs, l’avocat des expulsés, Yahia Cherif Slimane, qui explique que la procédure n’a pas été suivie conformément à la loi. Selon lui, il y a eu violation de domicile par des fonctionnaires avec fraude, abus d’autorité et de fonction, le terme séquestration a même été invoqué. Notre source a également fait part que cette expulsion a été décidée pour récupérer les logements de fonction. Il nous a également appris que le wali d’Alger, Abdelkader Zoukh, aurait envoyé un message ordonnant le gel de cette opération. «Ce message est daté du 16 novembre dernier», précise-t-il.