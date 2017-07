Plusieurs exposés et visites sur le terrain

Réagissez

Le wali inspecte les projets de proximité

Pour la première rencontre officielle entre les membres de l’Assemblée populaire nationale, représentant la capitale, et le wali d’Alger, Abdelkader Zoukh, le chef de l’exécutif, a tenu à présenter en premier un exposé ayant trait au projet qui vient de lier l’association entre l’Algérie et une société espagnole visant à moderniser et à améliorer la circulation routière, en installant pas moins de 500 feux tricolores, tous gérés à partir d’un centre installé au niveau de la commune de Kouba.

Après cet exposé qui a eu lieu au niveau de la wilaya, l’ensemble des personnalités, ainsi que la presse, se sont dirigés vers la commune de La Casbah, qui est toujours en train de se détériorer. Pour cette visite au niveau de la cité antique, qui remonte à plusieurs siècles en arrière et qui est par ailleurs classée au patrimoine mondial de l’Unesco, l’ensemble de la délégation a eu droit a un exposé détaillant point par point les étapes de la réfection et de la rénovation de cette cité depuis la Basse Casbah jusqu’au palais Hussein Bacha.

Toujours dans la même optique et au même lieu, un second exposé a été consacré au programme de réhabilitation des vieilles bâtisses de la capitale. Non loin de La Casbah, l’ensemble des représentants de l’Etat, accompagnés des journalistes, se sont dirigés vers la circonscription administrative de Bab El Oued. Lors de cette halte, des visites ont eu lieu au niveau des projets qui tendent à embellir le visage marin de la capitale.

En premier lieu, il y a eu une tournée aux piscines de Kitani, que nous avons déjà visitées il y a quelques semaines, en compagnie du ministre des Travaux publics, M. Zaâlane. Egalement, il y a eu la visite des stades de proximité au niveau du célèbre Qaâ Essour. Au niveau de la circonscription administrative d’Hussein Dey, les visiteurs se sont penchés sur les travaux de réhabilitation de l’oued El Harrach, ainsi que sur l’avancement des travaux de la Promenade des Sablettes, qui arrive aujourd’hui jusqu’à Rmila.

Au niveau de la daïra d’El Harrach, plus exactement dans la commune de Bourouba, la visite s’est orientée sur l’inspection de plusieurs terrains de jeux, ainsi que des terrains de basket-ball de handball, ainsi qu’un terrain de jeux et de détente pour les petits qui viennent avec leurs parents. Le point-clé de la visite était au niveau du nouveau stade olympique, localisé au niveau de Baraki. Selon les informations qu’on nous a communiquées, l’ensemble du complexe devrait être livré au mois d’avril 2018. Ce dernier aura, par ailleurs, une capacité de 40 000 spectateurs.

Lors du point de presse qu’il a tenu, le wali d’Alger a été questionné sur le dossier très sensible du programme de relogement, ainsi que sur la 23e opération de relogement. Il a répondu que l’équipe en charge est à pied d’œuvre et fait son possible pour traiter un maximum de dossiers. «Je souligne encore une fois que nous devons nous occuper des bidonvilles et des caves restantes», a déclaré le chef de l’exécutif. Il faut également rappeler que la prochaine étape devrait avoir lieu en septembre pour la rentrée sociale. Selon les dires de Zoukh, la prochaine opération devrait éradiquer définitivement ce qui reste des caves et bidonvilles portant atteinte à la physionomie de la capitale. «Il sera question cette fois-ci de 8000 logements, après éradication totale, nous allons orienter nos forces sur le cas des familles qui résident dans des maisons étroites, à savoir une pièce ou deux», nous informe-t-il. Rappelons que toutes ces familles n’ont pas encore été relogées depuis le début des opérations de relogement en 2014.