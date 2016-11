Plusieurs affaires traitées par la sûreté de wilaya d’Alger

Réagissez

Dans le cadre de la lutte contre la criminalité urbaine, les services de la sûreté de wilaya d’Alger ont traité 3145 affaires. Suite à quoi, il a été procédé à l’arrestation de 3655 individus.

Ces derniers ont été présentés devant les instances judiciaires compétentes. 1168 sont impliqués dans des affaires liées à la détention et à la consommation de produits stupéfiants. 340 sont impliqués dans des affaires liées au port d’armes blanches. 2145 individus sont impliqués dans des affaires variées. Entre autres affaires traitées, 345 concernent l’atteinte aux biens et à l’argent. 819 concernent l’atteinte aux personnes, dont deux affaires d’homicide volontaire.

S’agissant des infractions commises à l’encontre de la famille et des mœurs, les services de la sûreté de wilaya ont traité 50 affaires. 628 affaires concernent la chose publique, ainsi que 135 liées aux crimes économiques et financiers. S’agissant des affaires liées au port d’arme blanche prohibé, la sûreté de wilaya d’Alger a traité 1105 affaires impliquant 7510 individus. Il a été également procédé à la saisie de 27 kg de cannabis et 7510 comprimés hallucinogènes, 493 g de cocaïne et 1,66 g d’héroïne.