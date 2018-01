Réagissez

Les services de la Protection civile de la wilaya d’Alger ont enregistré, durant l’année 2017, plus de 92 000 interventions, a-t-on-appris auprès du chargé de communication, le lieutenant Khaled Benkhelfallah.

En 2017, il y a eu 92 135 interventions de la Protection civile au niveau de la wilaya d’Alger, contre 93 633 en 2016, a précisé le lieutenant à l’APS, faisant état de 6130 accidents de la route ayant occasionné 6236 blessés et 81 morts, dont 12 enfants et 6 femmes. Soulignant que la majorité des accidents ont été enregistrés au niveau des autoroutes, suivies des routes communales, M. Benkhelfallah a mis en avant l’impératif du respect du code de la route.

Selon le bilan présenté par les services de la Protection civile, la wilaya d’Alger a enregistré, l’an passé, des accidents de la circulation mortels, dont 22 accidents ayant impliqué des tramways (18 blessés) et 14 des trains (3 blessés et 11 décès). Par ailleurs, le lieutenant Benkhelfallah a indiqué que 5813 incendies ont été enregistrés à la même période, entraînant 213 blessés et 5 morts, précisant que les décès ont eu lieu dans des incendies urbains qu’a connus la capitale, au nombre de 450, alors que 11 personnes ont été blessées lors de 33 incendies industriels. Les feux ont ravagé en outre 15 150 m² de la couverture forestière et 3500 arbres, a-t-il ajouté.

Concernant les accidents domestiques, le représentant de la Protection civile a fait état de 150 incendies ayant fait 129 blessés et 9 morts. S’agissant des opérations de secours et d’évacuation, le même responsable a indiqué que l’année 2017 a enregistré plus de 51 000 interventions, où 41 514 personnes ont été secourues et 1091 décès déplorés, révélant que les asphyxies ont fait 191 victimes, dont 105 au monoxyde de carbone (17 décès).

Par ailleurs, la Protection civile de la wilaya d’Alger a recensé l’année passée 805 effondrements (25 blessés et 4 décès). Pour le bilan de la saison estivale, les mêmes services ont effectué 350 interventions de sauvetage dont 331 au niveau des plages. Il y a eu 11 décès par noyade, contre 6 en 2016.