Les services de l’Agence urbaine pour la protection et la promotion du littoral algérois (APPL) ont collecté plus de 9000 tonnes de déchets maritimes au niveau du littoral de la wilaya d’Alger durant la période allant de janvier au 15 septembre, a indiqué le directeur général de l’entreprise.

Youcef Saadi a indiqué mercredi à l’APS que les agents des services de l’APPL ont procédé durant la période allant du 1er janvier au 16 septembre à la collecte de plus de 9000 tonnes de déchets maritimes rejetés par la mer le long du littoral algérois (97 km).

M. Saadi a souligné qu’au cours du premier semestre 2016 (du 1er janvier au 1er juin 2016) les mêmes services ont procédé à la collecte de plus de 5000 tonnes de déchets, portant le volume des déchets à travers les différentes plages de la capitale à la mi-septembre à plus de 9000 tonnes. L’opération pourrait atteindre à la fin de l’année plus de 10 000 t de déchets, a-t-il précisé.

Durant la période allant du 1er juin au 15 septembre, plus de 4000 t de déchets ont été collectées contre plus de 3000 t durant la même période 2015, a ajouté la même source.

Du 1er juin au 15 septembre 2015, il a été procédé à l’enlèvement de 2500 tonnes de déchets, soit une hausse considérable favorisée par le dépôt anarchique des déchets déversés dans la mer qui les rejette sur le littoral, a-t-il dit. M. Saadi a ajouté que 320 t de déchets ont été enlevées et triées durant l’hiver 2016 où des dizaines de camions de type 20 tonnes ont été chargés de bois.

Pour garantir une bonne saison estivale et assurer le bien-être des citoyens, l’APPL a procédé, entre autres mesures complémentaires, à l’installation de panneaux de sensibilisation au niveau des plages interdites à la baignade et de 350 bacs à ordures, outre l’installation de 8000 périmètres de baignade pour réduire les accidents causés par les jet-skis, a souligné le même responsable. Il a indiqué à ce propos que durant la saison estivale, les agents de propreté et d’hygiène (146 agents à travers les différentes plages) ont été dotés des moyens nécessaires afin de leur permettre de travailler dans de bonnes conditions et assurer un service de qualité.

Durant la période allant de début juin à fin août, près de 2400 analyses de l’eau des piscines (21) au niveau de la wilaya d’Alger et de l’eau de mer ont été effectuées, dont 2192 analyses bactériologiques et physicochimiques. Le même responsable a précisé que les équipes de contrôle des algues marines toxiques poursuivaient leur mission, précisant que 20 stations ont été sélectionnées pour le prélèvement d’échantillons sur le long du littoral algérois. Il a ajouté que l’APPL a organisé en outre des campagnes de sensibilisation (une quarantaine) sur la protection et la préservation de l’environnement.