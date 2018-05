Plus de 8 millions de dinars au profit des familles nécessiteuses

Réagissez

Une enveloppe de plus de 8 millions de dinars a été consacrée à l’opération de solidarité «Couffin du Ramadhan» au profit de plus de 2000 familles nécessiteuses dans la capitale, avec la participation de la wilaya d’Alger, d’entreprises économiques et de bienfaiteurs, a indiqué samedi Rachid Boudina, commissaire de la section d’Alger des Scouts musulmans algériens (SMA).

«Le montant consacré au couffin de Ramadhan au profit de plus de 2 000 familles nécessiteuses dans la capitale dépasse les 8 millions de dinars, dont 5 millions de dinars d’aide du Comité de solidarité relevant de la wilaya d’Alger et de la Direction de l’action sociale d’Alger et 3 millions de dinars de dons d’entreprises économiques et de bienfaiteurs au titre d’une action caritative de solidarité avec les catégories vulnérables de la société en consécration des valeurs d’entraide», a précisé M. Boudina.

Le responsable a en outre fait savoir que, dans le cadre des actions de solidarité prévues pour le mois sacré, plus de 2000 colis alimentaires seront distribués aux familles nécessiteuses et aux ménages à faible revenu à travers 30 communes classées parmi les plus pauvres, précisant que plus de 700 scouts et bénévoles encadraient l’opération. La première opération de solidarité supervisée par des scouts de la capitale a débuté la semaine passée avec la distribution de plus de 400 couffins aux familles pauvres et aux orphelins, a rappelé M. Boudina, ajoutant que 700 couffins seront distribués après-demain au niveau du groupe scout Salah Eddine Elayoubi, dans la commune de Bab Ezzouar. Les colis comportent des denrées alimentaires, telles que le sucre, l’huile, la semoule, les céréales et les légumes secs, a-t-il précisé, soulignant que la distribution se poursuivra tout au long du mois de Ramadhan.

Les listes des bénéficiaires sont minutieusement établies et mises à jour par les groupes de SMA de la wilaya d’Alger, en coordination avec les services des communes, a expliqué le responsable. Concernant les restaurants organisés par les SMA sous la supervision des services de la wilaya d’Alger, M. Boudina a indiqué qu’ils étaient au nombre de 30 prêts à distribuer plus de 650 plats chauds par jour aux familles et 2600 autres plats au niveau des restaurants de la «Rahma», faisant état de l’ouverture de restaurants d’Iftar sur les aires d’autoroutes afin de permettre aux automobilistes de rompre le jeûne sur place avant de reprendre la route.