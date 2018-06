Plus de 4000 participants nationaux et internationaux attendus

Réagissez

Deux Salons professionnels, l’un sur la diaspora algérienne à travers le monde, l’autre sur les start-up, sont aussi au programme.

Plus de 4000 participants nationaux et internationaux activant dans les domaines des technologies modernes et des start-up, ainsi que des leaders dans l’investissement des villes intelligentes prendront part, les 27 et 28 juin à Alger, à un sommet international des «smart cities» (villes intelligentes), a-t-on appris hier auprès de la wilaya d’Alger.

La capitale Alger accueillera au niveau du Centre international de conférences (CIC) un sommet international des villes intelligentes 2018, dédié aux nouvelles technologies et stratégies d’investissement. Ce sommet réunira plus de 150 conférenciers internationaux et 4000 délégués et responsables de grandes entreprises vet illes intelligentes de par le monde, a annoncé la conseillère à la wilaya d’Alger et responsable des investissements des projets Alger smart-ville et start-up, Fatiha Slimani.

«L’objectif essentiel de ce sommet est de favoriser la mise en place de partenariats internationaux et l’échange de connaissances en matière de développement de ville durable et d’investissement dans le cadre des hautes technologies», a souligné Mme Slimani, précisant que cette rencontre sera, aussi, «une occasion pour présenter les dernières nouveautés en technologie et stratégies d’investissement».

Ce sommet permettra également la coordination entre les différents experts et d’attirer la diaspora algérienne afin de transférer leurs compétences et savoir-faire et en faire profiter la jeunesse estudiantine et des maires de villes d’envergure internationale. Des ministres, des leaders dans l’investissement de villes intelligentes, des dirigeants des secteurs de la télécommunication, des technologies, des infrastructures, des finances, de l’énergie, de la sécurité et bien d’autres prendront part à ce sommet pour partager leurs expériences dans le domaine de la conception des villes intelligentes.

Le rôle du gouvernement dans la stimulation des investissements dans les nouvelles technologies et les «smart cities» sera parmi les thèmes phares de ce sommet, car, il sera abordé lors de plus de 50 sessions par des professionnels et experts nationaux et internationaux. Deux thèmes, en particulier, et au regard de leur importance stratégique dans le succès des projets de villes intelligentes dans les pays émergents, seront mis en avant lors de ce sommet.

Il s’agit du «développement d’écosystèmes des start-up et d’innovation et la valorisation de la diaspora ou la stratégie d’inversion de la fuite des cerveaux comme un outil de développement rapide en termes de technologie et d’innovation».

«A l’occasion de la tenue de ce sommet international, organisé sous le haut patronage du président de la République, deux Salons professionnels, l’un sur la diaspora algérienne de par le monde, l’autre sur les start-up, seront aussi organisés dans la même enceinte (CIC), afin de présenter les solutions innovantes développées par nos start-up locales et aussi valoriser l’apport de la diaspora dans le cadre de la conception d’Alger «ville intelligente», a souligné Mme Slimani.