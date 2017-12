Plus de 32 000 nouveaux postes créés depuis début 2017

Réagissez

Des emplois ont été créés dans le cadre des différents contrats conclus dans le secteur économique public et privé.

Plus de 32 000 nouveaux postes d’emploi ont été assurés par l’Agence de wilaya de l’emploi (AWEM) d’Alger (jusqu’au 31 octobre 2017) dans le cadre des différents contrats conclus dans le secteur économique public et privé, a-t-on appris mardi auprès de la présidente de l’AWEM, Farida Lakhal.

Lors d’une conférence de presse sur le bilan d’activités des dispositifs d’emploi au niveau de la wilaya d’Alger, Mme Lakhal a indiqué que 32 009 nouveaux postes d’emploi ont été assurés durant l’année 2017, dont 28 564 postes ordinaires et 1288 dans le cadre des dispositifs d’aide à l’insertion professionnelle, contre 2243 postes dans le cadre des Contrats de travail aidé (CTA), ajoutant qu’un total de près de 360 000 nouveaux postes a été assuré à l’échelle nationale.

En marge d’une visite de terrain l’ayant menée à plusieurs entreprises de jeunes entrepreneurs et porteurs de projets à Alger en compagnie des responsables des différents dispositifs d’aide à l’emploi, la responsable est revenue sur le travail «important» réalisé par l’Agence nationale de l’emploi (ANEM) pour la modernisation de la médiation en matière d’emploi, ajoutant que les offres d’emploi sont traitées minutieusement, rapidement et dans la transparence.

Le nombre de demandes enregistrées jusqu’à fin octobre dernier s’élève à 105 880, rappelle-t-elle. 66% des postes d’emploi créés durant la même période concernent les hommes et 31% des demandes émanent de jeunes âgés entre 16 et 24 ans, a-t-elle poursuivi. Pour sa part, le directeur de l’Agence nationale de soutien à l’emploi des jeunes (Ansej - Alger Ouest), Lazali Adelane, a fait savoir que plus de 36 000 projets ont été financés depuis 2010, dont 340 en 2017, et ce, dans divers secteurs, tels que l’agriculture, la pêche, l’artisanat, la construction, l’industrie, les professions libérales, les transports et les services.

L’Ansej a assuré, du 1er janvier au 31 octobre 2017, le financement de 218 projets au profit des hommes et 122 autres pour les femmes, le taux de projets financés au profit de la gent féminine dans le domaine de l’entrepreneuriat étant passé à 36% à 16 % en 2010, a-t-il rappelé.

Par ailleurs, le taux des projets d’entrepreneuriat lancés au profit des diplômés des instituts de formation professionnelle est passé de 21% en 2010 à 34% en 2017, tandis qu’il a atteint 48% en 2017 chez les diplômés des universités et instituts spécialisés, contre 11% en 2010, a-t-il précisé, qualifiant ces taux d’indicateurs positifs. 82 % des projets financés ne dépassent pas 5 millions de dinars, a-t-il indiqué.

Le directeur de l’agence d’Alger de la Caisse nationale des assurances sociales (CNAS), Tayeb Bounedjar, a révélé que près de 27 000 chefs d’entreprise avaient formulé des demandes pour bénéficier de mesures incitatives concernant les cotisations de la Sécurité sociale, avec une majoration pouvant atteindre 90% pour une durée de trois ans, tandis que le nombre des travailleurs déclarés en 2017 est de près de 83 000.

Le responsable a précisé que 4200 accidents du travail avaient été recensés en 2017, contre 5500 sinistres en 2016, citant les campagnes de sensibilisation organisées par la CNAS sur la prévention contre ces accidents. Le directeur de l’agence de wilaya de la Caisse nationale d’assurance-chômage (CNAC), Louni Rachid, a affirmé que des facilités avaient été accordées pour la création et la mise en œuvre de projets de jeunes (30-50 ans) dans différents secteurs dans le cadre de microentreprises, soulignant que de 2004 à 2017, près de 25 000 projets avaient été acceptés, tandis que 8531 autres avaient été financés par des banques, ce qui a permis la création de près de 17 000 postes d’emploi permanents.

Le directeur de l’emploi de la wilaya d’Alger, Abderrachid Brahimi, a indiqué que la visite sur le terrain organisée à plusieurs modèles réussis lancée par de jeunes entrepreneurs ou porteurs de projets à Alger, à l’initiative du ministère du Travail, de l’Emploi et de la Sécurité sociale, avait pour objectif «de mettre en exergue les efforts, les facilités et l’accompagnement assurés par les différents dispositifs de l’Etat qui garantissent le financement et l’appui aux projets et à l’emploi».