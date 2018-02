Plus de 300 postes pédagogiques au profit des détenus

Réagissez

Plus de 300 postes pédagogiques au titre de la nouvelle rentrée professionnelle (session de février) ont été réservés aux pensionnaires des établissements pénitentiaires dans la wilaya d’Alger, a indiqué le directeur de la formation professionnelle, Zegnoun Ahmed.

«320 postes pédagogiques ont été réservés aux pensionnaires des établissements pénitentiaires en vertu d’une convention entre les deux secteurs portant sur une formation qualifiante en milieu fermé, qui sera sanctionnée par des attestations leur permettant de bénéficier des différents dispositifs d’aide à l’emploi et partant favoriser leur insertion sociale», a précisé M. Zegnoun.

Le nombre des détenus qui font un stage en milieu carcéral ne cesse d’augmenter d’année en année grâce à la «pertinente politique de l’Etat algérien qui consiste à tendre la main aux détenus et à leur garantir un bon traitement», a-t-il affirmé.

Et d’ajouter : «Le détenu demeure un citoyen qui a commis une erreur pour laquelle il a payé le prix en vertu de la loi et cela ne doit pas être la fin de son parcours professionnel, scolaire ou de formation.» Soulignant que la formation au profit de ces détenus est encadrée par des enseignants spécialisés, qui prodiguent des cours théoriques et pratiques dans des ateliers équipés, il a assuré que tous les moyens sont réunis pour leur assurer une formation de qualité dans toutes les spécialités.

Dans ce contexte, M. Zegnoun a fait état du début, dimanche dernier, de la phase de sélection et d’orientation des candidats, qui se poursuivra jusqu’au 20 février au niveau des établissements de formation. Le secteur a prévu plus de 14 000 nouveaux postes de formation au titre de la session de février 2018, répartis sur 67 établissements de formation professionnelle dans la wilaya d’Alger et dans différentes spécialités, où ils seront encadrés par plus de 670 enseignants spécialisés, a souligné M. Zegnoun. 17 000 postes pédagogiques sanctionnés par des diplômes ont été affectés, dont 4973 places d’apprentissage et plus de 3150 places de formation résidentielle, outre 300 places pour les cours du soir, dont 180 postes de techniciens supérieurs, a indiqué le responsable. 12 nouvelles spécialités ont été introduites pour cette session, afin de répondre aux exigences du marché du travail, telles que la gestion et la récupération des déchets, la préparation des boissons et des conserves, la boucherie, l’élevage et l’aviculture, la sculpture du marbre, la plantation des herbes médicinales et aromatiques et les épices.

L’intervenant a ajouté que les stagiaires seront en mesure, grâce à ces nouvelles spécialités, d’ouvrir de petites et moyennes entreprises (PME) dans le cadre des programmes de soutien aux projets des jeunes. M. Zegnoun a fait savoir que la direction de la formation et de l’enseignement professionnels de la wilaya avait introduit ces spécialités pour répondre aux besoins des jeunes dans le cadre de la poursuite du programme de réforme de la formation et de l’enseignement professionnels, visant à adapter la formation aux besoins du marché du travail et des spécificités locales, notamment avec l’augmentation du nombre de projets et d’investissements inscrits dans différents domaines, dont les travaux publics, l’hôtellerie, le tourisme et le bâtiment.

Par ailleurs, un concours de recrutement a été ouvert pour pourvoir 250 postes au niveau de la wilaya d’Alger dans le domaine de la formation professionnelle et de l’apprentissage en vue de renforcer le personnel pédagogique et tirer profit du savoir-faire des diplômés des instituts et universités du pays dans différentes spécialités, a ajouté le responsable. Le secteur de la formation professionnel et de l’apprentissage de la wilaya d’Alger compte 48 centres de formation professionnelle, 11 instituts de formation spécialisée et 9 annexes qui assurent la formation au profit de plus de 50 000 stagiaires dans différentes spécialités.