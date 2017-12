Réagissez

Les services de la Conservation des forêts et de la ceinture verte de la wilaya d’Alger ont organisé samedi une journée de sensibilisation au profit des élèves sous le slogan «Ensemble pour reboiser les superficies incendiées» au niveau de la forêt de Bainem (plus de 500 hectares), où plus de 300 arbres de différentes espèces ont été plantés dans une ambiance de concurrence entre les enfants.

Plus de 120 élèves de plusieurs établissements scolaires de la capitale et adhérents d’associations de protection de l’environnement ont bénéficié d’une promenade dans la forêt de Bainem, où des explications et des conseils leur ont été fournis par des responsables d’associations et des spécialistes d’entreprises activant dans le domaine de la protection de l’environnement, à l’image de l’entreprise Extranet, de l’Agence nationale des déchets, de l’association Ifer (feuille d’arbre), de l’Institut technique des cultures maraîchères et industrielles de Staouéli, outre l’Association des parents d’élèves de la wilaya d’Alger, ainsi que l’Agence nationale de gestion intégrée des ressources en eau, a indiqué à l’APS la conservatrice des forêts à la direction des forêts et de la ceinture verte de la wilaya d’Alger, Mme Imene Saïdi.

Cette initiative a pour but d’organiser, avec plusieurs associations et partenaires activant dans le domaine, des opérations de reboisement d’envergure à travers des différentes zones forestières de la wilaya, où les élèves seront les acteurs principaux pour consacrer la culture environnementale à travers des programmes de sensibilisation qui se poursuivront jusqu’au 21 mars prochain, a ajouté Mme Saïdi.

Par ailleurs, la même responsable a fait état d’un recul des superficies ravagées par les flammes à Alger, de 30 hectares en 2016, à 13 hectares durant l’année en cours, et ce, grâce aux campagnes de sensibilisation qui ont touché toutes les catégories de la société, a-t-elle dit.

Concernant le programme tracé jusqu’au 21 mars prochain, Mme Saïdi a indiqué qu’un thème environnemental sera choisi tous les 15 jours, outre l’organisation de plusieurs activités en rapport avec la protection de l’environnement à travers tout le territoire de la wilaya, en associant plusieurs acteurs pour sensibiliser les écoliers et même le large public.

Cette journée a été marquée par la visite des enfants au musée de la circonscription des forêts de Baïnem, qui contient plusieurs sortes d’animaux embaumés et différentes espèces végétales et de la pépinière de l’Institut national de la recherche forestière.

Outre des ateliers de dessin et des spectacles de clowns, les enfants ont assisté à des présentations sur le tri sélectif des déchets et sur les matières pouvant être à l’origine d’incendies et de pollution des eaux. La wilaya d’Alger dispose d’un patrimoine forestier de plus de 5 000 hectares répartis à travers 113 sites, à l’instar des forêts de Maqtaâ Kheira, Bouchaoui, Ben Aknoun et Baïnem.