La sûreté de wilaya d’Alger a annoncé hier le démantèlement d’un réseau de 5 trafiquants, la récupération de 2,5 tonnes de de résine de cannabis, de 7 téléphones portables, d’armes blanches ainsi que la saisie de 2 véhicules.

Cette importante opération a nécessité trois mois d’investigations pour remonter le réseau dont les ramifications s’étendent jusqu’à Bab El Assa (Tlemcen), à la frontière marocaine. Les malfaiteurs ont été présentés devant le procureur de la République près le tribunal d’El Harrach et placés sous mandat de dépôt.

Selon nos sources, il s’agit du cinquième réseau démantelé en deux ans, ce qui a permis de récupérer 5 tonnes de ces substances interdites. En 2014, 3 quintaux de résine de cannabis ont été récupérées et en 2015, la quantité saisie était de 7 quintaux de kif traité, en plus de comprimés de psychotropes et autres produits hallucinogènes. La quantité globale de drogues saisies jusqu’au mois de novembre 2016 par la BRI de la wilaya d’Alger s’élève à près de 4 tonnes. Ces drogues ont une action plus ou moins dangereuse sur l’organisme et peuvent entraîner un état de dépendance difficile à maîtriser. Elles peuvent poser de sérieux risques pour la santé et la sécurité publiques. Le manque de perspectives, les déperditions scolaires, l’état de vacuité dans lequel se trouvent les jeunes, toutes ces situations les rendent vulnérables à la drogue. Ils en font un refuge, aggravé par l’absence de dialogue dans la famille et à l’école.

Des actions de sensibilisation, notamment depuis janvier 2016, ont donné des résultats positifs, en ce sens que 36 personnes ont été orientées vers des centres de désintoxication. Noureddine Berrachedi, chef de la sûreté de la wilaya d’Alger, a déclaré : «A chaque fois, on remonte des filières. Notre vigilance s’accroît de plus en plus et on exploite la moindre information qui nous parvient.» Dans ce cadre, la surveillance a été particulièrement renforcée ces derniers mois au niveau des barrages de police, où les éléments de la DGSN fouillent tout véhicule suspect, particulièrement lorsqu’il s’agit de jeunes automobilistes. Rappelant que ces quantités de drogue «proviennent d’un pays voisin», M. Berrachedi a indiqué que la BRI de la wilaya d’Alger a diligenté plusieurs enquêtes à travers nombre de wilayas sur la base d’ordonnances d’élargissement de compétence, qui ont permis de résoudre l’affaire.

Dans le même contexte, M. Berrachedi a salué le rôle efficace des associations, établissements éducatifs et mosquées dans les actions de sensibilisation contre le fléau de la drogue.