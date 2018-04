Plus de 150 participants attendus

Réagissez

Plus de 150 participants, parmi eux des membres de la Conservation internationale des jardins botaniques (BGCI) et de l’Union internationale pour la conservation de la nature (UICN), prendront part, dimanche prochain, à la conférence internationale sur le jardin du Hamma d’Alger, ont annoncé les services de la wilaya d’Alger.

Initiée par le wali d’Alger, Abdelkader Zoukh, cette conférence internationale sur le jardin du Hamma d’Alger, une première en Algérie, et à laquelle ont été conviés des experts de renommée mondiale dans le domaine de la botanique et de la biodiversité, ainsi que des membres du gouvernement, sera l’occasion «propice» pour annoncer le jardin d’Essai (Hamma) comme «jardin botanique du monde» et permettre ainsi son «classement par le réseau international des jardins botanique», a précisé la même source. Abdelkrim Boulahia, membre du conseil scientifique et directeur du jardin du Hamma (relevant de la wilaya d’Alger), a expliqué que l’Algérie n’a pas adhéré à la Conservation internationale des jardins botaniques, comme elle n’a pas été classée par cette dernière, d’où, a-t-il souligné, l’intérêt de cette conférence internationale sur le jardin d’Essai, qui «va permettre de jeter la lumière sur le grand potentiel et les richesses botaniques du Jardin, lui permettant d’être élevé au rang des jardins du monde et aussi à un classement adéquat».

«Quel que soit le classement obtenu par le jardin, ça sera une satisfaction et une motivation pour le conseil scientifique (mis en place par le wali d’Alger il y a cinq mois) ainsi que pour le staff technique du jardin pour redoubler leurs efforts afin d’améliorer à chaque fois ce classement», a-t-il relevé. Pour atteindre cet objectif, des experts internationaux originaires d’Espagne, de France, du Royaume- Unis et d’Italie ont été conviés à cette conférence pour voir de près les espèces botaniques du jardin d’Essai, parmi lesquelles figurent des espèces rares.

La conférence va durer une seule journée (8 avril), cependant les experts étrangers animeront, durant trois autres jours (les 9,10 et 11 avril), des ateliers techniques, auxquels prendront part les membres du staff technique et le conseil scientifique du jardin. Des travaux d’inventaire et de recensement des espèces botaniques du jardin seront entrepris durant ces ateliers, qui sont appelés, également, à constituer un dossier de classement du jardin pour l’introduire au niveau de la BGCI, a-t-on encore affirmé