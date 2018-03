Plus de 140 interventions liées aux constructions sans permis en février

Réagissez

Les services de la sûreté de la wilaya d’Alger ont enregistré en février dernier plus de 140 interventions liées à la réalisation de constructions sans permis de construire et autres liées à la non- conformité de la construction au permis de construire délivré, a indiqué vendredi un communiqué de ces services.

Durant le mois de février 2018, plusieurs interventions liées à la préservation de l’urbanisme et à la protection de l’environnement ont été enregistrées dans la wilaya où la police de l’urbanisme et de la protection de l’environnement de la sûreté d’Alger ont recensé 145 interventions relatives à la construction sans permis de construire et 11 autres relatives à la non-conformité de la construction au permis de construire délivré, précise-t-on de même source. Concernant l’assainissement de la voie publique, 97 interventions liées au commerce illicite ont été effectuées durant la même période, suite auxquelles 32 individus ont été conduits aux postes de police. S’agissant de la gestion, du contrôle et de l’élimination des déchets, 542 interventions ont été recensées concernant le dépôt d’ordures ou le non-respect du système des déchets mis en place par les organismes concernés et 352 autres relatives à la décharge de déchets générés par l’exploitation des carrières et des mines et les travaux de construction et de démolition. 45 interventions sont liées au dépôt d’objets sur la voie publique gênant la circulation ou présentant un danger aux passants, a indiqué le communiqué, ajoutant que 99 décharges anarchiques ont été éliminées en collaboration avec les autorités locales. Pour ce qui est de l’hygiène et de la santé publique, ces mêmes services ont recensé huit interventions liées au jet de corps d’animaux morts ou de déjections animales et deux autres relatives au saccage d’espaces verts.