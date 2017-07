Réagissez

L’anarchie a longtemps caractérisé l’organisation et le développement de la capitale et de son environnement immédiat. Des tentatives d’aménagement urbain ont certes été initiées, mais elles ont toutes échoué. Depuis quelques années, les pouvoirs publics ont décidé de lancer un Plan stratégique à l’horizon 2030. Ce projet commence à donner ses fruits, notamment sur le plan de la mobilité de l’environnement et de l’urbanisme.