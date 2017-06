Plan de protection des forêts de la capitale

Réagissez

L’utilité des forêts urbaines n’est plus...

Un plan de prévention des feux de forêt pour la saison estivale 2017 est conçu dans le cadre de la dynamisation des mesures de protection de plus de 5000 ha de superficie forestière à Alger, a indiqué le responsable de la protection des richesses végétales et animales à la Conservation des forêts de la wilaya d’Alger.

Cette année, le plan de prévention prévoit la mobilisation de tous les moyens humains et matériels de prévention, en coordination entre les secteurs des forêts, la Protection civile et autres services de la wilaya, a déclaré Kamel Laâras à l’APS.

A cet effet, les services de la Conservation des forêts ont entamé les préparatifs de la campagne, qui s’étalera du 1er juin au 31 octobre, a indiqué le responsable, précisant que les travaux d’aménagement et de maintenance périodiques des chemins forestiers urbains s’inscrivent dans le cadre du Plan vert, qui s’étalera jusqu’à 2029. Pour la mise en œuvre de ce plan, les autorités ont mobilisé 3 équipes composées de plus de 70 agents d’intervention rapide, qui travailleront 24h/24, notamment dans la partie ouest, qui compte le plus grand taux de couverture végétale, à l’instar des forêts de la Concorde, de Ben Aknoun, de «Bouchaoui» et de Baïnem, a fait savoir M. Laâras, ajoutant que ces équipes disposent du matériel nécessaire à l’intervention rapide, à l’instar des véhicules de type 4x4 et de camions citernes.

Au titre du plan actuel de sauvegarde des forêts, il est prévu de réduire la superficie des forêts détriorées à travers la mise en place de 5 tours de contrôle réparties sur les principales forêts de la capitale, à savoir la forêt de Baïnem, celle du 19 Juin, celle de la Concorde civile de Ben Aknoun, Maqtaâ Kheïra et le Ravin de la femme sauvage, à Bir Mourad Raïs.

Pour renforcer l’effectif d’intervention des agents forestiers et de contrôle au niveau des foyers d’incendie, 50 nouveaux postes d’emploi saisonniers ont été créés au profit des jeunes chômeurs résidant à proximité des sites forestiers pour renforcer le travail des gardes forestiers et améliorer la maîtrise de l’incendie dès son déclenchement. Saluant les résultats des campagnes de sensibilisation organisées tout au long de l’année, M. Laâras a déploré toutefois un manque de civisme chez certains visiteurs, qui ne respectent pas les règles d’hygiène.

Aménagement de 17 sites forestiers au profit des familles durant la saison estivale

Concernant les sites forestiers devant accueillir les familles durant la saison estivale dans le cadre du Plan vert 2029, l’intervenant a indiqué que la capitale en comptait 25, dont 17 nouveaux, et ce, de par les espaces verts aménagés au profit des familles. Il a annoncé, en outre, la réception prochaine du projet du site forestier de Beni Merad à Bordj el Kiffan, d’une superficie de 12 hectares et le lancement des travaux d’aménagement de la forêt de Ben Haddadi (Beni Messous) en vue de désengorger les forêts surfréquentées, comme celles de Bouchaoui et du 5 Juillet de Ben Aknoun, dont le nombre de visiteurs a dépassé au week-end dernier 1500 visiteurs. Plus de 55 ha d’oliviers, d’agrumiers et de plantes odorantes ont été plantés au niveau des fermes pilotes à Khraïcia, à Chéraga et à Dounia Parc (Dély Ibrahim) à Alger, a-t-il indiqué.

A l’occasion du mois de Ramadhan et de la saison estivale, un programme de divertissement et de loisirs a été tracé en coordination avec la direction de la jeunesse et des sports de la wilaya d’Alger, à travers les espaces forestiers aménagés au profit des familles et des enfants. Le patrimoine forestier de la wilaya d’Alger s’étend sur 5000 hectares de forêts réparties sur 113 sites en milieu urbain oscillant entre 0,5 et 8 ha, alors que la superficie des grandes forêts de la capitale varie entre 300 et 600 ha.