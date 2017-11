Réagissez

Les habitants de la cité des 1010 Logements, appelée familièrement cité CNEP, sollicitent une intervention du service technique d’Algérie Télécom pour remédier à certaines défaillances techniques qui persistent sur toutes les lignes téléphoniques de la cité. D’après un résidant, depuis le raccordement de la cité au réseau en fibre optique identifié par l’indicatif 023, l’émission ou la réception des appels téléphoniques par les abonnés relève de l’impossible. «Sans exception, les abonnés de la cité ne peuvent ni recevoir ni émettre des appels téléphoniques audibles. Pareillement, la connexion internet est fortement perturbée. Nous nous sommes déplacés plusieurs fois à l’agence d’Algérie Télécom de Haï El Badr et celle de Kouba pour signaler ces défaillances récurrentes et déposer nos requêtes, mais nos démarches n’ont abouti à aucun résultat. A cet effet, nous prions les hauts responsables d’Algérie Télécom d’intervenir en notre faveur pour rétablir les lignes téléphoniques et assurer une connexion internet qui s’avère nécessaire pour les jeunes collégiens, lycéens ou étudiants, au moment d’effectuer des travaux de recherche», a précisé ce résidant.