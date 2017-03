Partenariat avec la fondation Alstom

Réagissez

La fondation Alstom et SOS Village d’enfants international en Algérie ont signé une convention de partenariat pour le financement d’importants travaux de rénovation du Village d’enfants de Draria (Alger).

Ce Village accueille plus de 150 enfants originaires de différentes wilayas du pays, notamment les victimes du séisme survenu en mai 2003 à Boumerdès. De plus, dans le cadre de la journée de solidarité du 25 mars, des employés d’Alstom Algérie ont bénévolement effectué des activités de jardinage et de bricolage dans le Village. La fondation Alstom – créée en 2007 – soutient et finance des projets proposés par les salariés d’Alstom qui s’associent à des organisations à but non lucratif et à des partenaires locaux.

Le Village d’enfants de Draria – construit en 1992 – permet d’offrir un réconfort aux enfants privés de leurs parents et de rassembler les fratries. Ce projet a été sélectionné parmi plus de 100 dossiers. Le don fait par Alstom permettra la rénovation intérieure et extérieure de l’ensemble des maisons familiales des enfants du Village.

«Alstom est fier d’apporter son soutien à une institution reconnue mondialement qui permet aux enfants démunis de pouvoir retrouver la chaleur d’un foyer et de grandir dans un cadre familial», a déclaré Henri Bussery, directeur général d’Alstom Algérie. «Alstom est un acteur social responsable, il renforce, par cette action, son partenariat avec l’Algérie.»

L’organisation humanitaire SOS Village d’enfants international fête en 2017 son 68e anniversaire d’existence à travers 134 pays dans le monde. En effet, c’est en 1949 que fut créé le premier SOS Village d’enfants, à Imst, en Autriche, par son regretté fondateur le docteur Hermann Gmeiner. SOS Village d’enfants international est une œuvre humanitaire, sociale, privée, sans engagement politique ni religieux.

SOS Village d’Enfants réalise son premier objectif, aider individuellement les enfants et les adolescents à bâtir leur avenir par le biais des Villages d’enfants et des structures encadrées pour jeunes. Le but de SOS Village d’enfants est d’offrir une famille aux enfants en détresse, quelles que soient leur appartenance ethnique, leur nationalité ou leur religion, à travers le monde, selon quatre principes : la mère, les frères et sœurs, la maison et le village.

En 1985, SOS Village d’enfants international a signé avec l’Algérie et son ministère de la Santé et de la Protection sociale, une convention pour la réalisation de Villages d’enfants privés de famille. Un Village SOS pour ces enfants a été construit à Draria. Un avenant à sa convention initiale a été signé le 5 mai 2005, reconnaissant le principe éducationnel SOS Village d’enfants international pour une prise en charge de type familial.

Alstom est présent en Algérie depuis 2001 et a fourni les systèmes de tramway pour les villes d’Alger, Oran et Constantine (Ligne 1), où circulent aujourd’hui 98 tramways Citadis. Alstom est impliqué aussi dans la construction en cours de quatre autres projets de tramway dans les villes de Ouargla, Mostaganem, Sétif et Constantine (Ligne 2) et fournira 30 rames Citadis à la ville de Sidi Bel Abbès.